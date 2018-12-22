【顧德投顧】盤後分析

◆盤勢分析

風力發電起動、散熱模組類股也發紅

昨內政部審查通過包括沃旭能源的「大彰化西南」等 7 件彰化地區離岸風電申請案，風電概念股今天表現強勁；一直被五日線壓著的世紀鋼 (9958) 盤中漲停；已經取得沃旭能源合約的台汽電，也擺脫被五日線壓著下降的宿命，雖然沒有世紀鋼如此強勢，但也算是安全站上 5 日線；此外，今天更強勢的族群還有散熱模組類股，力致盤中拉漲停鎖死，類股中 60% 股票皆翻紅；台股類股輪動的速度比想像中快很多，幾乎每天換主題呢!。

穩中求進、小康社會

2025 計畫蛻變

大陸中央經濟工作會議內容連續八年基掉「穩中求進」，更強調「堅持新發展理念」；推動高品質發展，以供給側結構性改革為主線，目標在「全面建成小康社會」；七大重點工作任務，一是推動製造業高品質發展，二是促進形成強大內需市場，三是紮實推進鄉村振興戰略，四是促進區域協調發展，五是加快經濟體制改革，六是推動全方位對外開放，七是加強保障和改善民生；對於推動高品質發展或許就是由「2025 計畫」中蛻變出來的，美中貿易戰對於 2025 計畫的害怕仍然在這裡看的到影子呢! 不過仍然算是給足了美國面子。

林開誠 分析師

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