◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月22日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2382 廣達 836 1123 74.44 2002 中鋼 1872 2546 73.53 2880 華南金 2783 3802 73.20 2801 彰銀 1737 2379 73.01 1102 亞泥 1055 1445 73.01 2022 聚亨 1144 1580 72.41 00664R 國泰臺灣加權反1 1647 2303 71.52 2885 元大金 6604 9547 69.17 0050 元大台灣50 2046 3003 68.13 00632R 元大台灣50反1 45421 67973 66.82 2347 聯強 898 1348 66.62 2886 兆豐金 1527 2412 63.31 5880 合庫金 2007 3180 63.11 2845 遠東銀 1017 1628 62.47 2890 永豐金 1823 2925 62.32 2330 台積電 3166 5185 61.06 2883 開發金 2542 4223 60.19 2891 中信金 3592 6038 59.49 00642U 元大S&P石油 2799 4793 58.40 00636 國泰中國A50 1967 3402 57.82 2412 中華電 3742 6484 57.71 2006 東和鋼鐵 1077 1868 57.66 2892 第一金 1849 3215 57.51 1722 台肥 727 1265 57.47 2889 國票金 791 1420 55.70 3712 永崴投控 776 1423 54.53 2362 藍天 662 1242 53.30 2867 三商壽 689 1319 52.24 00737 國泰AI+Robo 924 1786 51.74 2618 長榮航 8322 16424 50.67 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2022 聚亨 -1275 1580 -80.70 2885 元大金 -7350 9547 -76.99 2801 彰銀 -1823 2379 -76.63 2880 華南金 -2831 3802 -74.46 00669R 國泰美國道瓊反1 -1596 2156 -74.03 2002 中鋼 -1880 2546 -73.84 00648R 元大S&P500反1 -1196 1679 -71.23 5880 合庫金 -2218 3180 -69.75 2886 兆豐金 -1677 2412 -69.53 2006 東和鋼鐵 -1289 1868 -69.00 2887 台新金 -7643 11889 -64.29 2330 台積電 -3322 5185 -64.07 2891 中信金 -3740 6038 -61.94 2890 永豐金 -1798 2925 -61.47 2867 三商壽 -802 1319 -60.80 2603 長榮 -2684 4537 -59.16 0050 元大台灣50 -1771 3003 -58.97 1102 亞泥 -843 1445 -58.34 3712 永崴投控 -830 1423 -58.33 2845 遠東銀 -941 1628 -57.80 2884 玉山金 -2911 5139 -56.65 2382 廣達 -636 1123 -56.63 1101 台泥 -905 1636 -55.32 2883 開發金 -2330 4223 -55.17 2892 第一金 -1761 3215 -54.77 2889 國票金 -776 1420 -54.65 1477 聚陽 -621 1148 -54.09 2412 中華電 -3490 6484 -53.82 2347 聯強 -716 1348 -53.12 00676R 富邦臺灣加權反1 -1041 1961 -53.09 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00632R 元大台灣50反1 38490 67973 56.63 00664R 國泰臺灣加權反1 1244 2303 54.02 00737 國泰AI+Robo 713 1786 39.92 00642U 元大S&P石油 998 4793 20.82 2382 廣達 200 1123 17.81 1102 亞泥 212 1445 14.67 2104 國際中橡 253 1741 14.53 5876 上海商銀 423 3087 13.70 2347 聯強 182 1348 13.50 00636 國泰中國A50 446 3402 13.11 2317 鴻海 748 6222 12.02 2618 長榮航 1971 16424 12.00 2303 聯電 1747 14652 11.92 1402 遠東新 217 1933 11.23 3481 群創 567 5169 10.97 0050 元大台灣50 275 3003 9.16 2105 正新 117 1377 8.50 2337 旺宏 1178 14881 7.92 1314 中石化 246 3224 7.63 8046 南電 313 4116 7.60 2515 中工 95 1260 7.54 1722 台肥 94 1265 7.43 0056 元大高股息 77 1103 6.98 3026 禾伸堂 80 1169 6.84 2356 英業達 105 1551 6.77 6153 嘉聯益 438 6556 6.68 2344 華邦電 220 3366 6.54 2633 台灣高鐵 86 1321 6.51 2498 宏達電 177 2794 6.34 1218 泰山 89 1414 6.29 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00669R 國泰美國道瓊反1 -1457 2156 -67.58 00648R 元大S&P500反1 -833 1679 -49.61 00671R 富邦NASDAQ反1 -343 1408 -24.36 00631L 元大台灣50正2 -445 2692 -16.53 2887 台新金 -1785 11889 -15.01 2609 陽明 -183 1505 -12.16 00677U 富邦VIX -4902 40450 -12.12 2006 東和鋼鐵 -212 1868 -11.35 2014 中鴻 -247 2692 -9.18 2603 長榮 -391 4537 -8.62 6558 興能高 -133 1546 -8.60 2867 三商壽 -113 1319 -8.57 2022 聚亨 -131 1580 -8.29 4958 臻鼎-KY -135 1689 -7.99 2885 元大金 -746 9547 -7.81 2884 玉山金 -381 5139 -7.41 6176 瑞儀 -76 1060 -7.17 4927 泰鼎-KY -129 1926 -6.70 5880 合庫金 -211 3180 -6.64 1101 台泥 -108 1636 -6.60 2534 宏盛 -115 1801 -6.39 2886 兆豐金 -150 2412 -6.22 2313 華通 -147 2423 -6.07 00639 富邦深100 -119 1972 -6.03 1409 新纖 -239 3976 -6.01 2349 錸德 -726 12106 -6.00 3653 健策 -163 2985 -5.46 3576 聯合再生 -92 1707 -5.39 2201 裕隆 -98 1888 -5.19 3535 晶彩科 -103 2003 -5.14 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。