Embraer發布超中型飛機 與波音聯盟似乎迫在眉睫

飛機製造商波音公司 Boeing (BA-US) 今年與巴西航空工業公司 Embraer SA (EMBR3-BR) 宣佈將組建一間價值 47.5 億美元的合資企業，加強與空中巴士 Airbus (EADSY-US) 的競爭，尤其是小型噴氣客機市場。

Embraer 週日 (14 日) 發布了中型和超中型公務機，計劃於 2019 年推出，使公司成為市場上最廣泛的陣容之一，該公司稱新款式將成為同級機型中最長距離的飛機。

Praetor 500 和 Praetor 600 是依照現有的 Legacy 450 中型及 Legacy 500 超中型所研發。兩款完全是電傳操縱 (Fly by wire，FBW)，是第一款其尺寸用 FBW 的飛機，具有活躍的湍流減少、以及該公司號稱的類別裡最佳 5800 英尺客艙高度、和最高的有效載荷容量。Praetor 500 還聲稱是最快的中型噴氣式飛機，最大速度為 0.83 馬赫。

Praetor 600 是 Embraer 在利潤豐厚的超中型航段中的首次發布，最遠距離大 4500 英里，Praetor 500 最遠距離大 3740 英里。

搭載 4 名乘客的 Praetor 600 其洲際航程為 3900 海裡，使其能夠從紐約直飛倫敦。它可配置 8 至 12 名乘客，售價為 2099 萬 5 千美元起。Praetor 500 的低價是 1699 萬 5 千美元起。

據了解，Embraer 還是會繼續販售 Legacy 系列，表示兩款有各自的市場定位。

有傳言稱 Embraer 正在開發一種新的超中型機型，這是一個相當新的類別，客艙幾乎和大型公務機一樣大，但飛行距離不遠。這是商務噴氣機的少數幾個在金融危機後的低迷時期，銷售一直保持良好狀態的市場。

Forecast International 分析師 Ray Jaworowski 認為，超中型客機在價格、機艙尺寸、和性能，特別是范圍之間達到了市場的最佳位置。

去年建造了 86 架超中型飛機，由龐巴迪 Bombardier 的 Challenger 350 賣的最多，也是 2017 年最暢銷的公務機，共販售了 56 架。Forecast International 預計至 2021 年，該市場將達到每年將販售超越 100 架。

在與波音合資後的新公司下，波音擁有企業的 80% 股份，控制 Embraer 的商務飛機及服務業務，巴西製造商將持有 20% 股份。通過在其產品組合中增加巴西航空工業公司的 E-Jet 系列，波音將擴大其海外製造基地，同時將產品線擴展到 100 人座飛機市場。

目前波音與 Embraer 的合併案需等待巴西政府核定。如合併後，Embraer 的獨立部門將包括兩個虧錢部門，商務及國防部門。