〈區塊鏈大應用〉傳臉書將開發穩定幣 用於WhatsApp匯款

據知情人士透露，臉書 (FB-US) 正致力於開發一種加密貨幣，讓用戶可以通過 WhatsApp 進行轉賬，並首先會在印度的匯款市場推出。

該公司正在開發一種與美元掛鉤的穩定幣 (stablecoin)，以減少一般加密貨幣為人所詬病的巨大波動性。據了解，臉書對於發行該款加密貨幣還有一段距離，目前仍在初級階段，包括資產託管計劃，或者計畫保護穩定幣價值的常規貨幣。

臉書聘請前 PayPal 總裁 David Marcus 於 2014 年運營其 Messenger 應用程式，Marcu 希望臉書能夠針對加密貨幣領域採取行動。今年 5 月，Marcus 成為該公司區塊鏈計劃的負責人，目前這些計劃尚未公開。臉書仍在對此計畫進行招聘，目前該計畫約有 40 人。

「與許多公司一樣，臉書正在探索利用區塊鏈技術的應用和方法，」公司發言人在一份聲明中表示。 「這個新的小團隊正在探索許多不同的應用。目前沒有進一步的訊息可以分享。」

WhatsApp 是該公司的手機通訊應用程式，在印度很受歡迎，擁有超過 2 億用戶。此外。據世界銀行今年的數據表示，該國在總匯款金額方面也領先世界，在 2017 年達到了近 690 億美元的外匯匯款。

儘管穩定幣被市場看好，許多公司也投入了相關的研究與開發，然而事實證明，這個想法很難在現實生活中實施。近期，一款被稱為 Basis 的穩定幣在八個月後下架，總部位於新澤西州的公司表示，沒有明顯的方法可以將其歸類為貨幣而非證券，潛在買家的數量因此大幅減少。

臉書在全球擁有 25 億用戶，年收入超過 400 億美元，在管理監管問題方面擁有更多經驗，在這樣的前提下有可能開發出真正能夠實行的穩定幣。臉書在印度市場看見了巨大的成長機會，該公司在印度擁有 4.8 億互聯網用戶，僅次於中國。據 Forrester 研究公司數據顯示，到 2022 年，用戶數將成長到 7.37 億人。