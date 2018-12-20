中國人行新政轟炸銀行股 上證連帶受累

中國人行於 12 月 19 日晚間公布一項新流動性調節工具－定向中期借貸便利 (TMLF)，目的在向有意增加中小企業貸款的銀行提供更低成本流動性援助，由於 TMLF 資金最長可達三年，利率也比過去推出的中期借貸便利 (MLF) 利率低 15 個 BP，達 3.15%。

已有機構預期，由於 3 年期 TMLF 利率比 1 年期 MLF 利率低 15 個 BP，意味著 TMLF 的實際折扣有很高的機率超過 15 個 BP。而預期貨幣政策將確保充足的流動性，並繼續引導短期利率下降。

同時，預期中國人行可能在未來一年內至少降準 200 個 BP，並下調公開市場操作利率。因此在某種意義上，3 年 TMLF 提供比 1 年 MLF 更優惠的利率，可能是吹起公開市場操作利率下調的號角。

中國人行意外推新招採取變相降息，對於以利差營運為生的銀行業造成一定的經運壓力，導致今天滬深銀行類股全數下挫。截至中午收盤，整體銀行類股下挫 1.9%；而中國五大銀行中，工商銀行下滑 1.9%、建設銀行下跌 2.3%、中國銀行下跌 1.4%、農業銀行下挫 1.7%、交通銀行下滑 1.4%。

圖: 搜狐證券

由於中國股市值比重最高的銀行類股走弱，加上美國 FOMC 雖一如預期升息，但強調將持續縮表的偏鷹派言論，讓原本預期 FED 可能出現鴿派反應的投資人失望，加上歐洲央行明年可能將進行升息，金融海嘯以來兩大水龍頭紛紛縮減水量，投資人風險趨避上升，中國股市在多項利空影響之下持續回檔，截止中午收盤，上證指數收在 2528.73 點，下跌 20.84 點，跌幅 0.82%；而銀行比重低的深證指數跌幅相對收斂，指數收在 7398.38 點，下跌 20.31 點，跌幅 0.3%。