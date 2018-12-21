文．洪寶山 (理財周刊發行人)

創辦《理財周刊》近二十年，我強調的理念一直是「理財、理善、理健康」，賺錢不能獨善其身，行有餘力要能助人，幫助弱勢族群也能過上好日子，所以我也成立了「理善國際關懷協會」，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，助人為樂。

二○一九年在台中即將舉辦「親愛的，我老了台中三部曲」，這次展覽核心是老意志、老朋友、老樣子、老智慧，號召行動自如，能參與培訓及配合展覽排班，擁有生命故事的六十五歲以上長輩擔任高齡引導員，帶領觀眾認識「老」的引薦人。這也是發揮人性善的一面。

三十年前就參加新北市生命線第一屆志工訓練的陳振楠，多年來帶領社團從事公益活動，站在需要他的地方行「忠義」的「善」事，也是理善國際關懷協會非常認同的行善方式。

日前新北市一名二十歲林姓男子，休學打工幫忙家計，卻在幫單親母親送貨時撞上四輛法拉利，預估修車費上千萬元，新聞曝光後有善心人士出面希望能夠出錢出力，據悉目前已有超過二十名熱心民眾打電話給警方表達願意協助他們度過難關。

台灣溫情無處不在，由此可資證明。越是寒冬，越需送暖。

氣象預測入冬首波冷氣團將來襲，彰化縣社會處表示，已和縣境內十多家慈善機構聯繫提前啟動寒冬送暖機制，關懷獨居長輩與街友。新北市三重區碧華國小志工隊與三重溪美公共托老中心高齡長者，透過手作美食饗宴、帶領舞蹈律動、贈送暖心禮物、陪伴長者用餐等活動，讓歲末感恩季節備感溫馨。

華埠服務中心 (CSC) 攜手南加州華裔律師協會(SCCLA)，於十二月十五日發放食物與玩具籃，讓華埠低收入家庭感受到冬日裡的溫暖，提前度聖誕，當天共有八十名熱心人士參與，展現互助互愛精神。

甘霖基金會十五日舉辦耶誕送餐傳愛日公益活動，此活動已邁入第十一年，四百多位民眾在寒冬送暖，化身一日送餐天使，騎單車為九百名獨居長輩和身障朋友送上耶誕餐和耶誕禮物，成為弱勢族群最溫馨的耶誕老公公。

勿以善小而不為，你的一點寒冬中的善心，就能化為大大的溫馨效應，理善大家一起來！

來源：《理財周刊》 956 期

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