台股盤後—鴻海尾盤爆1.59萬張大單急拉 指數翻紅作收

台股雖受美股大跌逾 400 點，今日一度下挫逾 90 點，跌破 9600 點關卡，但在權王台積電穩步墊高，股王大立光、被動元件反彈上攻下，指數終場翻紅，上漲 2.15 點或 0.02%，收在 9676.67 點，成交量 1103 億元。

台積電今日開低走高，終場上漲 1.13%，翻紅收再 223.5 點，大立光雖然一度回測 3000 元大關，但隨即展開反彈，終場上漲 1.4%，收在 3270 元，帶動台股展開反攻。

被動元件今日攻勢再起，在國巨上漲 4.46%，旗下智寶亮燈漲停，凱美大漲 9.2%，奇力新也紅盤作收，而華新科也上漲 2.89%，同集團的信昌電也拉出半根漲停板。

另外值得注意的是，雖然鴻海今日股價依舊疲弱，盤中更回測 70 完關卡，但最後一盤爆出近 1.59 萬張的大量，拉抬股價由 70.9 元來到 71.4 元，跌幅收斂智 0.14%。

而面臨財務問題的華映今日續跌停，而大同今日將召開發說會，但被爆出第三波陸資買股，金管會預計年底前處分，強制出脫持股，受消息拖累，大同盤中股價急殺跳水，被打至亮燈跌停作收。

分析師認為，今日雖成交量突破千億元，但明日補班，僅台股開盤，加上外資準備放耶誕長假，均導致上攻量能不足，短線應仍在 9616-9971 點區間內橫盤整理。