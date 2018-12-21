台股盤前-美股重挫 台股今日恐回測波段低點 面臨9600點保衛戰

美國升息與政府部門停擺危機持續發酵下，拖累美股四大指數 20 日再度走跌，其中道瓊指數暴跌 464.06 點，那斯達克指數下跌 108.42 點，與台股緊密連動的費半指數也同樣走跌，在美股跌勢未歇的壓力下，台股今 (21) 日恐回測波段低點 9626，面臨 9600 點關卡保衛戰壓力。

美國聯準會今年第四度升息，儘管聯準會預告，明年升息次數可能下修至兩次，但市場仍認為聯準會態度「不夠鴿派」，市場失望性賣壓相繼出籠，美股 20 日持續重挫，台股今日恐將難逃賣壓攻擊，延續昨日跌勢。

台股加權指數昨日開低，在權值股紛紛軟腳與賣壓攻勢下，大盤摜破 9700 點關，終場下跌 108 點以 9674 作收，成交量僅 938 億元。

肩負撐盤重任的蘋概三雄昨日全數走跌，台積電下挫 2%，收在 221 元，失守 5 日線與月線；大立光同樣失守 5 日線，以 3225 元做收，鴻海終場小跌 0.42%，以 71.5 元作收。

與升息密切相關的金融股，昨日股價也全面走跌，包括元大金、新光金與開發金等個股都有 1% 以上的跌幅；國泰金、富邦金、中信金、永豐金、台新金、玉山金也有超過 0.5% 的跌幅。

矽晶圓族群同樣是昨日盤面上的重災區，中美晶跌停作收，環球晶、嘉晶與台勝科等個股跌幅超過 6% 以上。

法人表示，即將進入美國耶誕假期，台股同時面臨外資抽腿，成交量低迷的雙重壓力，量縮格局不利多方攻擊，盤面只剩零星個股有表現，在空方勢力蠢蠢欲動下，建議仍需多觀望。



