【運達投顧】高維緒開盤 : 道瓊創 14 個月以來新低點，台股行情路況「往下」



行情路況短線「往下」: 美債殖利率 11/16 結束 41 連升

美股: 聯準會 (Fed) 升息並表示將持續目前縮表速度後，投資人對於 2019 年不確定情緒持續蔓延，道瓊下跌逾 460 點，創 14 個月以來的低點。

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，12/20 該殖利率收在 2.72%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

(三) 經濟數據: 中經院發佈製造業 PMI 對未來營運展望，製造業對未來一年 PMI 預測 50%，較上半年預測 67%，重跌 17%，主因有 77% 的製造業預期，中美貿易會影響營運訂單。

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※運達投顧 高維緒分析師

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