〈區塊鏈大應用〉亞洲線上購物網站Qoo10推區塊鏈電商平台

據報導，亞洲購物網站巨頭 Qoo10 將推出基於以太坊協議的區塊鏈電商平台，預計於 2019 年 1 月 1 日正式於市場上推出。

這款基於區塊鏈的電商平台名為「QuuBe」，同時該公司也將推出自己的加密貨幣「Q* 幣」。目前，Q* 幣是在 QuuBe 平台上唯一可以交易的加密貨幣，該幣可以從 7-Eleven 商店購買。考量到價格的波動性，Qoo10 不允許其他加密貨幣在 QuuBe 上使用。

Qoo10 的執行長 Ku Young Bae 表示，由於區塊鏈技術有助於降低管理成本，且平台上商家和購物者之間的交易驗證是透過智慧合約完成的，因此該平台能為客戶提供了更好的購物條件，取消了 10% 的商品費用以及傳統電商會收取的支付費用。

Ku Young Bae 表示，區塊鏈技術提供的去中心化的管理方式，有助於沒有銀行賬戶的社群參與經濟活動。他表示:「你通常把錢存入銀行，不會把錢存入私人公司的手機錢包。私人公司可能會破產、更改數據、或錢可能被盜。除非建立信任，否則你無法確定錢包中的充值與你實際投入的一致。不過。透過區塊鏈，這些障礙可以消除，因為區塊鏈錢包不是任一方可以輕易竄改或進入的東西，你只能查看。

Qoo10 的目標是在兩年內達到 10 億美元的總銷售額，基於 Q 硬幣不會像比特幣等加密貨幣有如此大的波動性，更適合交易。目前，一枚 Q * 幣以 1 美元的價格出售，Qoo10 計畫在出售一百萬元後向上調升價格。

為了吸引更多 QuuBe 用戶，該公司也計畫推出刺激消費的營銷活動，包括價值超過 100,000 美元的 Q * 幣贈送活動。

目前，Qoo10 擁有 600 萬名每日活躍用戶，主要來自香港、中國、馬來西亞和印尼。目前，該平台上約有 400,000 樣商品。