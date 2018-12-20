關貿網路攜手金融物流業 打造「供應鏈金融生態區塊鏈」

區塊鏈技術崛起，為協助中小企業能更有效率的籌措融資，關貿網路結合金融與物流業跨業合作，並於今 (20) 日簽署 MOU(合作備忘錄)，透過區塊鏈技術打造金融生態區塊鏈。

由關貿網路領軍的供應鏈金融生態區塊鏈，集結關貿網路長期耕耘的貿易通關與物流業務的資料，透過關貿網路的「供應鏈金融生態區塊鏈」結合金融科技與區塊鏈技術，利用大數據分析，降低作業成本並提高作業效率。

關貿網路的「供應鏈金融生態區塊鏈」初步合作對象包括：輸出入銀行、土銀、星展銀行、三信商銀、兆豐產險與中小企業信用保證基金等。

關貿董事長許建隆表示，過去企業跟銀行申請貿易融資，從文件準備、徵信到正式撥貸金額，過程至少一個月跑不掉，但透過供應鏈金融平台，未來申請融資最快只要 3 天就能完成。

許建隆表示，台灣金融業有高達 4 分之 3 的資金放款給大型企業，規模較小的中小企業只分得 4 分之 1 的資源，加上中小企業規模不比大集團，銀行基於風險控管，在授信徵審過程中會特別謹慎，這也無形讓中小企業產生籌資壓力。

關貿網路表示，「供應鏈金融生態區塊鏈」運用區塊鏈不可竄改與透明機制特性、智能合約等設計，確保資訊真實性與雙方履約能力，有助提高銀行放貸意願。