經濟部：油價凍漲到年底 月底將檢討氣價

中油 10/7 宣佈本週油價時，突然宣佈油價將凍漲到年底，經濟部長沈榮津今 (8) 日表示，最近國際油價短期間漲幅超過 20%，由於油價將影響民生物價，考量民生物價波動，經與中油研議，並向行政院報告後，決定油價凍漲到年底，否認選舉因素考量，氣價將於月底進行檢討是否同步凍漲。

美國向各國施壓，11 月起禁運伊朗石油，國際油價持續狂飆。依照中油油價機制估算，本週 95 無鉛汽油每公升可能達 32.6 元，如以油價平穩機制計算，中油將吸收漲幅 0.7 元，預估 10/8 起每公升汽柴油將分別調漲 0.4、0.5 元，95 無鉛汽油每公升將為 31.9 元，連續六週上漲，也讓國內油價逼近 4 年油價新高。

不過，中油 10/7 宣佈本週油價時，突然宣佈油價凍漲，並以 10/1 油價作為上限，凍漲期限將執行到年底，92 無鉛汽油每公升 30.0 元、95 無鉛汽油每公升 31.5 元、98 無鉛汽油每公升 33.5 元、超級柴油每公升 28.2 元。

沈榮津表示，過去油價跟電價調漲以後，物價因此受到連動，不過油電價格回跌以後，物價沒有跟著下降，同時考量中油營運績效可以負擔凍漲影響，故決定凍漲到今年年底。至於瓦斯等氣價，將於月底時檢討。