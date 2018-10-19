漢翔構改翔昇構改機18日交機，翔二計畫已全部完成

漢翔 (2634) 進行構改的二架翔昇構改機，18 日舉行交機典禮，由航發中心副主任江元琦上校及漢翔公司總經理林南助共同簽署完工證明書。廖榮鑫表示，與中山科學研究院簽署新式高教機委製合約，6 月已舉行組裝開架典禮，將全力邁向 2020 年首飛目標。 在漢翔 (2634) 董事長廖榮鑫及臺中 IDF 聯隊聯隊長王德揚少將見證下，由航發中心副主任江元琦上校及漢翔公司總經理林南助共同簽署完工證明書，將原兩架「翔昇」原型機單、雙座機之性能，構改為 IDF C/D 型戰機等級，正式移交空軍臺中 IDF 戰機聯隊服役，代表空軍經國號戰機性能提升之翔二計畫已全部完成。



空軍經國號戰機，擔任空防戰備及例行巡弋任務，為配合 IDF 戰機進廠進行性能提升，考量構型與維保一致性，軍方核定將原列為中科院資產的兩架 IDF 翔昇原型機移交給空軍使用，並由漢翔公司進行構改，二架翔昇構改機 9 月完工於今同場亮相。



經國號戰機自 1992 年開始服役，委由中科院及漢翔以「翔昇計畫」進行性能提升構型研製，生產單、雙座翔昇原型機各一架，獲國防部及空軍認可，以「翔展計畫」分兩階段為台南及台中兩個 IDF 戰機聯隊進行性能提升，由 IDF A/B 型提升為 IDF C/D 型，成立「翔展計畫」、「翔展二號」兩階段計畫。性能提升後之經國號 C/D 型戰機，具備先進數位化航電系統、電子反反制雷達系統、先進 32 位元飛控系統、數位防滑系統等，更具備中科院自製反制武器投射能力，發揮經國號戰機服役最大效益。



廖榮鑫表示，漢翔公司去年 4 月底與中山科學研究院簽署新式高教機委製合約，今年 6 月 1 日舉行組裝開架典禮，全力邁向 2020 年首飛目標。對於新式高教機的期許有三，一是設計、研發、製造要如期完成；二是生產過程要結合國內航太供應鏈，從零組件進一步做出組合件的能力；三是整體製造過程將大量採用智慧機械。



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