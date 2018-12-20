晟鈦子公司與南京三寶弘正視覺科技策略結盟 後續轉投收益可期

PCB 業者晟鈦 (3229) 宣布旗下子公司光明遠大國際，與南京三寶弘正視覺科技簽訂戰略合作協定；南京三寶弘正視覺科技將整合光明遠大國際的產品，以 HONZON 品牌在中國大陸地區進行產品銷售，且南京三寶弘正視覺第一階段將對光明遠大國際執行 1000 萬元人民幣的採購合約，將於明年第一季開始陸續出貨，此舉意味著，晟鈦後續的轉投收益可期。晟鈦近年來積極尋求轉型，其中光明遠大國際即是 106 年 100% 轉投資之子公司，是一家擁有自行開發特殊功能影像處理技術、AI 演算法整合、雲端影像管理平台及代理知名網路監視系統品牌，並提供各類型產業安防與系統整合、專案規劃設計的公司。而南京三寶弘正視覺科技，是一家擁有物聯網資料存儲演算法的科技公司，並自主研發成功「中國第一台數碼電子員警」、「第一套海關物流監管系統」、「第一台超高頻讀寫器」及「第一顆超高配晶片」等多項國家專利產品，其母公司南京三寶科技 (HK01708) 也是中國第一家智慧交通香港上市企業。



雙方簽訂契約後，即日起南京三寶弘正視覺科技將整合光明遠大國際產品以 HONZON 品牌在中國大陸地區進行產品行銷、市場推廣及技術服務等所有業務，尤其南京三寶弘正視覺科技第一階段將對光明遠大國際執行 1000 萬元人民幣的採購合約，將於明年第一季開始陸續出貨。



雙方期許未來結合視頻壓縮、視頻影像處理及機器人工智慧等專利技術，致力於效率海量資料處理、圖像展現和圖像管理等領域的研發，並服務於智慧城市、智慧交通及智慧安防等多個熱門領域，預期未來對母公司晟鈦的營運應有一定之助益。

