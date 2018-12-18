〈國泰金看明年經濟〉台灣處於景氣循環擴張期末段 明年首季前經濟氣候恐轉「陰」

國泰金 (2882-TW) 今 (18) 日表示，外部不確定因素持續增多的狀況更加確認，在貿易與金融風險壟罩之下，全球成長的下行風險上升，台灣目前已經處於景氣循環擴張期末段，預期明年台灣經濟成長率有 80% 的機率落在 1.5%-2.7%，全年經濟成長率估 2.2%，且明年首季的經濟氣候有較大機會出現「陰」，景氣衰退風險略增。

國泰金今天舉行「國泰台大產學合作計畫第四季臺灣經濟氣候暨金融氣勢展望發表會」，國泰台大經濟研究團隊協同主持人徐之強表示，IMF 下修對 2019 年的全球成長率預測至 3.7%(原 3.9%)，美國成長已達高點，中國面臨內外壓力，全球成長前景變得較不均衡，而台灣領先指標已經低於長期趨勢水準，重申台灣成長動能將逐步放緩，該團隊預測 2019 年台灣經濟成長率僅 2.2%，全年成長率有 80% 的機率落在 1.5%-2.7%。

徐之強表示，台灣目前已處景氣循環擴張期的末段，歷史經驗顯示成長動能將逐步放緩，該團隊對未來短期各月的成長動能轉趨保守看待，其中，預測今年 12 月到明年 3 月的經濟氣候將有較大機會出現「陰」的狀態，同時，出現「雨」的機率也從 5% 上升至 11%，景氣衰退風險略增。

本周四美國聯準會 (Fed) 將召開利率決策會議、台灣央行也將舉行央行理監事會，徐之強表示，近期金融市場波動加大，預期 Fed 明年升息步調可望稍微放慢，股市波動風險仍大，台幣則相對穩健，而預期台灣央行 12 月將維持利率不變，明年第一季前的金融情勢依舊緊縮，改善的可能性偏低。