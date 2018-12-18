〈國泰金看明年經濟〉估台灣央行利率「連10凍」 五大因素影響明年經濟

本周四美國聯準會 (Fed) 將召開利率決策會議、台灣央行也將舉行央行理監事會，國泰金 (2882-TW) 今 (18) 日表示，預期 Fed 明年升息步調可望稍微放慢，而台灣央行 12 月也將維持利率「連 10 凍」不變，不過不排除明年升息；展望 2019 年，將有五大因素牽動明年經濟成長。

國泰台大經濟研究團隊協同主持人徐之強表示，今年上半年，台灣經濟成長率連 2 季超過 3%，且 Fed 持續穩健升息的背景支持下，央行仍選擇維持利率不變，展望未來景氣、通膨、外部貨幣政策，台灣央行短期內並無升息的必要性。

徐之強進一步表示，央行 12 月將維持利率不變，短期股市波動風險仍大，明年第一季前金融情勢依舊緊縮。展望 2019 年，基本面因素並無足夠支持升息的力量，但鑒於數位理事在前次會議中表達貨幣政策彈性與運用空間，及資金運用效率問題，明年升息的可能性仍不能完全排除。

至於影響 2019 年經濟成長有五大主要因素，分別為：(1) 美、中摩擦造成金融動盪，衝擊全球經濟成長動能，(2) Fed 若堅定強勢升息，恐造成金融緊縮而壓抑成長動能，(3) 歐洲成長動能仍弱，且主要國家 (德 / 英 / 義 / 法) 存在政經風險，(4) 新興市場的金融穩定風險上升，恐危及實體經濟，(5) 選後國內財經政策的調整及兩岸關係仍未明朗。