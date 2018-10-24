櫃買業績發表會下周登場 連辦十場 27家上櫃公司參與歷次最多

櫃買中心配合第三季上櫃公司財務報告陸續公告，10 月 31 日起辦理 10 場「櫃買市場業績發表會」，共邀請 27 家上櫃公司參與，為歷次業績發表會參與上櫃公司最多的一次，以富櫃 50 為主題揭開序幕，邀請牧德 (3563)、環球晶(6488) 進行簡報。本次櫃買業績發表會包括「富櫃 50」、「綠色經濟」、「文化創意」、「智慧製造」、「農業科技」、「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等主題，共邀請 27 家上櫃公司參與，舉辦地點在台北花園大酒店 2 樓國際廳及櫃買中心 11 樓多媒體室。



櫃買表示，率先登場的富櫃 50 主題，是以市值排序，並考量基本面、公眾流通量及流動性等條件，選出 50 檔上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數，其成分股囊括櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前 50 檔上櫃公司，主要有半導體、生技醫療、電腦等三大產業，市值約 1.01 兆元，占全體上櫃公司的 38%。31 日邀請富櫃 50 指數成分股中專精於 PCB 檢測設備的供應商牧德，及國內半導體產業最大之 3 吋至 12 吋專業晶圓材料供應商環球晶進行簡報。



11 月 9 日起則陸續安排富櫃 50(二)、綠色經濟、文化創意、智慧製造、農業科技、富櫃 50(三)、櫃買特色、生技醫療及半導體應用等九場特色主題之業績發表會，各場分別邀請精測 (6510)、崑鼎投控(6803) 等 25 家上櫃公司參加。櫃買中心強調，雖然近期因美中貿易戰影響致股市短期波動較大，但經櫃買中心統計，上櫃公司前 9 個月公告營收仍較去年同期成長 9.1%。

