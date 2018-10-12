櫃買中心董總信心喊話 櫃買股價超跌、買點浮現

櫃買指數連七黑，11 日更大跌 7.44%，櫃買中心董事長陳永誠及總經理李愛玲 11 日緊急召開記者會救市，強調這次只是中美貿易戰互相喊話，上櫃公司股價修正已明顯偏離基本面，櫃買指數負乖離率高達 22.77%，已經是美國次貸及歐債危機以來的十年最高，已經嚴重超跌，呼籲投資人選擇績優股投資，也鼓勵上櫃公司實施庫藏股。陳永誠表示，中美貿易戰影響層面持續擴大，對投資人信心造成衝擊，以及上櫃公司股價下挫，在市場信心出現波動時更應注意經濟景氣狀況、公司的基本面及資金投資的機會成本。不過，和過去亞洲金融風暴、雷曼兄弟連動債等股災相比，這次只是因為中美貿易戰互相喊話，就導致股市相當幅度修正，顯示投資人已過度恐慌，根據過去經驗，在股市超跌時進場，一段時間後股價與投資報酬率回升幅度也可能超乎預期。



最新統計 748 家上櫃公司 9 月營收，累計前 9 月營收合計 1 兆 6,413 億元，較 106 年同期增加 1,367 億元及增幅 9.1%，年成長較多的前三大產業，半導體產業成長 12%、電子零組件成長 11% 與電腦及週邊設備業成長 16%，顯示相關產業仍維持成長趨勢。



李愛玲指出，櫃買指數已嚴重超跌，以 11 日櫃買指數 114.01 點與年線 147.63 點之負乖離度達 22.77%，是扣除 2008 年美國次貸危機及 2011 年的歐債危機等兩個經濟實質下滑的時段，已是近 10 年之最高。櫃買市場以往本益比多為 28-30 倍，目前本益比 19.3 倍更是近 6 年來之低點；上櫃股票整體市場殖利率 4.71%，殖利率超過 5% 達 273 家上櫃公司。



目前整體經濟情況佳，8 月外銷訂單創下歷年同月新高，累計今年 1 至 8 月外銷訂單亦為歷年同期新高，另國發會 9 月 27 日公布，107 年 8 月景氣對策信號燈號續呈綠燈，顯示國內整體經濟狀況仍強建。



陳永誠表示，近期假新聞氾濫事件很多，相關部門都已注意到，如果新聞不確實影響股價變動，相關監視部門會留意並且採取必要措施，要求上櫃公司透過重大訊息澄清。櫃買亦將在 11 月上中旬起舉行多場次優質上櫃公司法說會，讓績優企業「向前行」。

