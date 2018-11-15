印尼央行意外升息1碼 菲律賓央行跟進

印尼央行週四 (14 日) 宣布調升基準利率 1 碼，出乎分析師預期，此舉為今年 5 月以來第 6 次升息，共計已升息 175 個基點，該國央行致力於控制經常性帳戶赤字與貿易赤字，以及維持印尼盾的穩定。

印尼央行總裁 Perry Warjiyo 在記者會上表示，將把 7 天期附賣回利率 (reverse repurchase rate) 調升 25 基點至 6.0%；而此前路透社調查，19 個分析師中，共 17 名認為印尼央行將維持利率不變，僅有兩名認為該國央行將升息 1 碼。

此外，印尼央行將存款工具利率 (deposit facility rate) 調升 1 碼至 5.25%，借款工具利率 (lending facility rate) 調升 1 碼至 6.75%。該行今年最後一次政策會議將於 12 月 20 日舉行，美國聯準會 (Fed) 則將於 12 月 18 日 - 19 日召開會議。

在美元維持強勢，新興市場資產遭拋售情況下，印尼盾為亞洲新興國家中表現第二差的貨幣。在 11 月上旬，印尼盾強勢反彈，但漲勢並未維持太久。

印尼央行自 5 月以來，已升息 175 個基點，試圖控制經常性帳戶赤字問題與支撐印尼盾，以及減緩資本外流的力道。然而，由於 Fed 維持升息步伐，同一時間，美中貿易戰影響新興市場，印尼盾在 10 月初仍跌至 20 年以來新低點。

近一週，因原油價格下滑，以及印尼第 3 季經濟增長略優於預期，印尼盾稍獲支撐，15 日暫報 1 美元兌 14661 印尼盾。印尼盾弱勢並為對消費價格造成太大壓力，印尼年度通膨率在 10 月加速攀升至 3.16%，但仍在印尼央行可接受範圍。

美元兌印尼盾走勢

印尼今年第 3 季的經常帳帳戶赤字擴大，且 ING 的經濟學家 Joey Cuyegkeng 認為，第 4 季經常帳帳戶赤字將持續加劇，預計今年將達佔 GDP 的比例 - 3% 的程度。

菲律賓央行跟進印尼央行的決策，將隔夜借款利率 (overnight borrowing rate) 調升 1 碼至 4.75%。