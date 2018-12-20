元大金旗下元大證輔導3家公司上櫃 推薦9家興櫃 獲櫃買獎項

元大金 (2885) 旗下元大證今年輔導是方電訊 (6561)、勤崴(6516) 及台生材 (6649) 等三家企業申請上櫃，興櫃掛牌則有騰輝 - KY(6672)、碩鑽 (6682)、雅祥(6652)、華勝 - KY(2248)、大銀微系統(4576)、仁新(6696)、昱厚(6709)、捷流(4580) 及三商家購 (2945) 等九家公司，獲得櫃買中心 107 年推薦輔導上櫃及興櫃績效獎。元大證投資銀行業務輔導推薦優質企業進入資本市場，其中，是方電訊發展重點著重在 AI 及雲端應用服務方面，市值超過百億；勤崴為電子地圖業者，主要營業項目為電子地圖、導航服務及車載、系統整合服務、存取網路服務，該公司除了掌握全臺電子地圖及大量累積全國的路況訊息資料庫之優勢外，並擁有高精地圖之核心技術；台生材為國內具商業化程度規模的腦科醫材開發公司，其善用本身的醫材技術，結合臺灣企業製造設備的資源，研發出全世界發光的人工腦膜產品。



元大證指出，積極協助主管機關健全資本市場發展，未來將持續輔導並推薦優質企業進入資本市場，促進資本市場發展及提升台灣金融市場國際競爭力的決心。