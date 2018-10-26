元大金旗下元大證越南總部今開幕 加深新南向力道

元大金 (2885) 近年來積極發展及布局東南亞市場，為深入越南資本市場，今 (26) 日完成越南營運總部開幕儀式，元大證於去年 12 月完成收購越南第一證券聯營公司，並於今年 2 月更名為元大證券越南股份有限公司 (Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company，下稱「元大證券越南」) 後，即全力調整並提昇元大證券越南相關業務及財務結構，包括今年 9 月已完成元大證券越南 7,000 億越南盾 (約 3,010 萬美金) 之增資。元大證指出，觀察全球經濟發展，新興亞洲經濟成長逐步增加，擁有豐富資源及人口紅利的東南亞新興國家，掌握著豐沛的成長潛能，未來將是全球經濟成長主要動能之一，東南亞各國地理位置來看，越南位在東南亞中南半島東端，北鄰中國，西接柬埔寨及寮國，9600 萬人口中有 73% 低於 35 歲，人口結構相對年輕，相較於亞洲其他人口老化的國家，更具人口紅利優勢，中產階級的成長速度和消費潛力，更高居東協國家之冠，近年來吸引不少國際大廠投資。



此外，越南加入 TPP 後一直是台商新南向重要基地，根據越南計畫投資部外國人投資局統計，去年前 8 個月越南新核發投資計畫案及外資投資股份總金額達 243.5 億美元，年增率 4.2%；外資直接投資計畫案實際到位金額則計 112.5 億美元，年增率 9.2%，為越南經濟注入強勁成長動力。此外，今年前 9 月越南國內生產毛額（GDP）成長 6.98%，創 2011 年以來同期之新高，超過許多歐美國家，越南市場已成為全球競相追逐的焦點。



元大證希望藉由此次越南營運總部開幕，加深與越南當地資本市場連結，將過去台灣資本市場的發展及公司治理等經驗帶入越南，共同深耕越南市場，展望未來，將以越南經紀業務為首要目標，在站穩腳步後，藉由亞洲平台資源的整合。