免本錢無貨底：武田併購案 銀行中介獲9.6億高額費用

根據週一 (12 日) 公布的交易文件，銀行、律師事務所、和其他顧問將從武田製藥 (4502-JP) 以 620 億美元收購製藥商 Shire (SHP-LN) 的併購案中，獲得高達 9.63 億美元的費用。

雖然費用較高，但還是未超越 2016 年啤酒公司 Anheuser-Busch InBev 以 790 億英鎊併購 SABMiller 的 20 億美元費用。

武田股價日線趨勢圖

武田製藥於 237 年前以出售藥草起家，如今成為了全球前 10 大的醫藥生技公司。總部位於大阪的第一位外國執行長，Weber 將重塑武田成為一個全球性企業，債務除外，也需使兩家不同規模、不同文化、和藥品領域的企業快速磨合。

這筆交易將成為日本公司有史以來規模最大的海外收購交易，並將為交易雙方的顧問提供大筆支付。Weber 提道，合併後的研發產品線將形成豐富的初期及後期研發管道，提升武田的全球影響力。Shire 的罕見疾病藥物陣容相當豪華，如 Entyvio 胃腸道疾病藥物等。武田將獲得約 310 億美元的過橋貸款，以幫助支付併購 Shire 的費用，而也可能是日本公司併購案有史以來的最大筆借款。

該公司在文件中披露，這家日本公司預計總共將花費 7.334 億美元的費用和開支，而倫敦上市的 Shire 費用將在 2.165 億美元至 2.295 億美元之間。

武田的顧問團隊包括投資銀行 Evercore (EVR-US)、摩根大通 JP Morgan (JPM-US) 和野村 Nomura，而 Shire 的陣容包括花旗集團 (C-US)、高盛 (GS-US) 和摩根士丹利 (MS-US)。

武田的單筆最大開支將是其收購的融資安排，將耗資 3.866 億美元。該融資方案包括來自三井住友銀行和 MUFG 等貸方的近 310 億美元的過橋貸款。

文件顯示，武田在金融和企業經紀諮詢方面的支出為 1.111 億美元，律師支出為 4420 萬美元。其他費用包括會計諮詢費用 2430 萬美元和公共關係顧問費用 630 萬美元。

與此同時，Shire 估計，它將在收購期間向銀行支付高達 1.5 億美元的建議費用，並向其律師支付高達 7000 萬美元費用。

武田目前仍需要得到歐洲監管機構及其投資者的批准才能繼續進行交易，週一表示已安排在 12 月 5 日舉行股東大會，以便投資者對收購進行投票。