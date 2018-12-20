抗議政府「加新稅」 羅馬尼亞股市狂瀉12% 創史上最大跌幅

羅馬尼亞政府宣布向外資銀行徵收新的「貪婪稅」後，該國股市出現創紀錄的大幅下跌。

據英國金融時報，羅馬尼亞計劃向銀行徵收 100 億羅馬尼亞列伊（約合 21 億歐元）的稅收，徵稅比例占該國 GDP 的 1%，而徵收對象絕大部分是外資銀行。

該國財政部長 Eugen Teodorovici 表示，醞釀中的改革計劃被稱為「貪婪稅」（greed tax），計劃還將包括對能源和電信公司徵收的新稅，這些公司將從明年開始支付其營業額的 3%。他預計，該計劃明年將新增 36 億列伊財政收入。

據彭博數據顯示，布加勒斯特證券交易所指數（Bucharest stock exchange index）下跌 11.9%，創下了自 2009 年以來最糟糕的一天走勢，這也是自 20 世紀 90 年代後期以來，該指數的第二差單日表現。

受消息影響，羅馬尼亞和東歐最大的天然氣生產商之一 Romgaz 和羅馬尼亞和東南歐最大的石油和天然氣生產商 OMV Petrom 的股價均下跌超過 5%。

羅馬尼亞 10 年期政府債券價格大幅下跌，殖利率上漲 26.6 個基點至 5.031%，為 2017 年 3 月以來的最大漲幅。

羅馬尼亞美國大學（Romanian-American University）經濟學教授 Bogdan Glavan 對英國金融時報稱，政府終於無法再掩蓋其民粹主義政策的後果，他認為政府的新措施是「有毒的一攬子計劃」。