紐約匯市—明年升息預計剩2次 美元未能擺脫疲弱 

週三 (19 日) 交易，Fed 今年第四度升息，但降低明年升息次數預期，美元未能擺脫負面領域。

目前基準利率範圍在 2.25% 至 2.5%，而明年升息次數自預期 3 次降為 2 次。

雖然預期明年成長紮實，但 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稱，自 9 月會議升息之後，美國經濟浮現了一些亂流。

鮑爾也稱，Fed 將持續監督明年預期放緩的全球經濟，先前鮑爾也已預警過明年的全球阻力。

回到升息議題，美元交易者認為升息已經完全反映在價格上，但許多市場參與者也調降了對明年升息次數的預期。

美元指數脫離盤中低點，但仍不足以跨入正面領域，最終下降 0.1% 至 97.048。

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 表示，「2018 年一直是經濟很棒的一年，其產出可能是用 13 年來最快速度擴張，失業率達 49 年低點。但 2019 年將毫無疑問地看到一些經濟逆風，同時又擔心貿易緊張情緒、外需轉弱，因而導致的股市大跌，增加了未來更加艱難的感覺，這意味 Fed 在明年做政策決議時會更謹慎，更仰賴數據。」

貿易方面，美財長努欽 (Steven Mnuchin) 表示，中美 1 月時將碰面進一步討論貿易。

其他央行消息，日本央行預計今日稍晚更新政策會議，日圓走強，美元兌日圓下跌 0.1% 至 112.46 日圓。

此外，義大利政府與歐盟就 2019 年預算草案週二達成協議。歐元兌美元走強，再次越過 1.14 美元關卡，但最終回落至 1.1374 美元，已較週二的 1.1361 美元上漲。

遭脫歐事務發展重創的英鎊，稍早受惠美元的疲弱而上漲，但最終未能守住漲幅，英鎊兌美元自週二稍晚的 1.2639 美元下降至 1.2624 美元。

油價小幅反彈，同時也讓商品相關貨幣受益，包括加元、挪威克朗等，前一日這些貨幣遭拋售而走跌，其中克朗甚至觸及 2016 年 1 月以來最低點。

然而，加元未能守住漲幅，最終美元兌加元上升 0.1% 至 1.3482 加元。美元兌克朗則下跌 0.1% 至 8.7201 克朗。