歐股盤前─市場靜待Fed決策 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.2%

市場聚焦聯準會 (Fed) 利率決策，今(19) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.2%。

台北時間週三下午 3 點 10 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.23 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.17%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.65%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.08 %。

截至發稿，上證綜指下跌 1.05 %，深證成指下跌 1.48%；南韓 Kospi 指數上漲 0.81%，日經 225 指數下跌 0.60%；台股收漲 64.39 點，至 9783.21 點。

市場靜待 Fed 公布利率決議，週二美股小幅上揚，道瓊工業指數收漲 82.66 點 (0.35%)，至 23675.64 點；標普 500 指數收漲 0.22 點 (0.01%)，至 2546.16 點；那斯達克指數收漲 30.18 點 (0.45%)，至 6783.91 點。

Fed 預計於 19 日 (台灣時間 20 日凌晨)，結束為期 2 天的公開市場操作委員會 (FOMC) 會議；外界普遍預期，Fed 將升息 1 碼，部分投資人認為，2019 年，Fed 可能會減少升息次數。

美中貿易談判方面，美國財政部長梅努欽日前表示，兩國預計於明年 1 月舉行會議。

美國貿易代表署已把調升 2000 億美元中國輸美商品稅率 (自 10% 增至 25%) 的時間，延後至明年 3 月 2 日。

梅努欽指出，近期美中兩國通了數次電話，計畫於明年 1 月舉行正式會談，針對貿易議題進行磋商。