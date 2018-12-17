創業家旗下松果購物成立「松果超市」 進軍居家快銷品市場

創業家 (8477) 旗下松果購物成立兩年多以來建立「用低價找到居家生活靈感」為策略目標，逐步布局居家市場，緊抓居家網購差異化市場帶動松果購物兩年多的高速成長，11 月份交易額更一舉突破億元大關，今正式宣布「松果超市」開張，意味著松果購物將從組個家的概念思維切入全民家的生活展開。根據全球測量公司尼爾森最新報告指出，全球快速流通消費品的線上銷售速度是線下的四倍，亞洲地區在未來幾年是快速流通消費品的線上銷售成長的領頭羊，其中尼爾森更指出，台灣線上快速流通消費品銷售佔比已達 5.6%，排名全球第三名，其中用品類以紙製品為主要明星商品，如嬰兒紙尿褲、衛生紙及濕紙巾等，線上銷額佔比分別為 18%、15% 與 10%，其成長率則都有超過 25% 以上的雙位數躍進。



松果購物總經理吳佩雯表示，松果購物生活家居品牌佔比達到全站交易額的 3 成，更切入大型家居市場，引進眾多品項家具廠商，帶動客單及交易額彈跳，並在消費者心中建立居家品牌通路的地位；今日宣布開立松果超市專區，正式進攻生活快消品市場之外，第一步以最大宗的快消紙品布局，將用最實惠的價格力拼銷售新高峰，策略性地提升來客率及回購頻次，成為助燃交易熱度的新柴火。



松果購物指出，即日起正式開立松果超市專區，全品項不限金額免運費之外，也將同步推出快消品促銷優惠，期待為年底最終波衝出漂亮成績單。