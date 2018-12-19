台新Richart超圈「年輕粉」 LINE貼圖百萬人次下載

台新銀行 Richart 11 月推出全新 LINE 免費動態貼圖，上線首日便吸引超過百萬名粉絲下載，台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，免費貼圖下載期間，只要綁定個人化服務，還可獲得專屬好禮，月月再加碼抽 R 幣。



Richart 自推出以來，因擅長將複雜的金融語言簡化為年輕人易懂的語句，並搭配遊戲化功能，成功抓住年輕及網路族的喜好，迅速在 Facebook、LINE、Instagram 等社群平台匯集眾多年輕粉絲。

舉例來說，先前所推出的「麻吉指數」便是根據用戶與銀行的往來程度進行評分，透過遊戲積點的方式，讓年輕人更喜歡使用 Richart 的金融服務，就像玩遊戲一樣輕鬆、有趣；經常使用 Richart APP 存錢、消費或投資，可獲得較高的積分，積分越高即有機會獲得活動期間特定服務的手續費優惠。



Richart 也自 12 月起新推出 3-10 萬小額信貸產品「小口貸」，讓有需求的民眾可快速取得所需資金。包國儀指出，「小口貸」主打便利性高的線上信貸申請服務，貸款額度最高可達新台幣 10 萬元。申請方便快速，只要透過 Richart APP 即可看到個人專屬的貸款專案，線上填寫申貸資料，最快 2 小時內取得資金。

此外，Richart 結合時下最夯的互動式線上任務回饋忠實用戶，運用客戶與台新銀行黏著度提供「麻吉指數」任務，完成愈多任務得到的優惠的也愈多，最高可減免 1% 貸款利率。