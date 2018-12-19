〈黑松營運展望〉黑松估今、明年業績可望成長

黑松 (1234-TW) 今 (19) 日下午由董事長張斌堂領軍參加交易所法人說明會，在積極進行以迎合市場主流產品行銷並控制成本之下，預估今、明年業績將持續成長，同時，黑松酒品事業代理事業，今年 10 月續約的金門高梁酒經銷業務，外銷將成明年成長新模式。

黑松今年第 3 季獲利雖然呈現微幅衰退，但前 3 季營收 70.03 億元，毛利率 26.75%，年增 0.6 個百分點，稅後純益 5.75 億元，年增 26.98%，每股純益為 1.43 元，已超越去年全年獲利，法人估計黑松明年的獲利將較今年再成長。

今年以來如砂糖等原物料價格下跌，有助飲料成本下降，張斌堂指出，黑松以迎合市場主流產品行銷並控制成本，帶動獲利成長，同時，黑松在松山機場、桃園機場等自販通路，也採取最合乎消費者需求等產品銷售。

此外，黑松等酒品代理事業包括金門高梁酒產品，今年 10 月續約的金門高梁酒包括了台灣地區以外等銷售業務，目前已採取試銷方式銷往大陸 10 個貨櫃，明年將持續，目前以電商模式銷售。

黑松也取得金門酒廠高梁酒的新經銷續約，將可在台灣以外地區銷售，但限制外銷數量，以總進貨量的 30% 為上限。

黑松目前四大事業包括飲料事業、代理事業、大陸投資及資產管理，去年全台飲料銷售總金額統計為 556 億元，黑松飲料占其中 7%。