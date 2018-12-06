雙11交易額創新高 創業家11月營收同慶 改寫單月歷史紀錄

創業家 (8477)11 月在雙 11 檔期加持下，推升營收創下單月歷史新高紀錄，達 5.21 億元，年增 19.19%；累計 1-11 月營收 45.48 億元，年增 35.34%。創業家表示，雙 11 期間累積超過千萬人次造訪，挹注總交易額再寫歷史新高紀錄，其中旗下兩大平台雙 11 當日交易額、訂單數皆較平日大幅成長超過 360%，皆為推升 11 月營收創新高的重要動能。創業家提到，旗下松果購物 11 月份則以兩波段促購表現亮眼，挹注單月交易額一舉突破億元大關，再創單月交易額新里程碑。雙 11 檔期以行動端優勢搭配 AI 運用，搭配直接性折扣回饋，帶動雙 11 檔期交易額較去年同期成長 145%，雙 11 當日更創下開站至今單日交易額的歷史新高，跟平日交易額比更大幅成長 200%。



迎接 12 月份，創業家兄弟總經理廖家欣表示，今年雙 12 將持續強化全站免運費、以量制價的絕對價格優勢，搭配點數經濟以及多元化的金物流優惠服務，提供消費者實際有感的優惠回饋，而針對年末聖誕節、尾牙採購及年菜預購等檔期亦將祭出強打精選促銷品項，可望為第四季消費力道再注入一波強勁新動能。