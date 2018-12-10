筆電大廠11月業績 廣達勇創歷史紀錄 仁寶、和碩分創史上次高與三高

進入傳統旺季，筆電大廠業績報喜，廣達 (2382) 受惠蘋果 Macbook 新品量產效應，11 月合併營收一舉衝破 1100 億元大關，創歷史新高紀錄；和碩 (4938) 以及仁寶 (2324) 以 1742.3 億元與 954.5 億元，分別改寫歷史第三高與次高紀錄。不過，緯創 (3231) 與英業達 (2356) 則相對疲軟，11 月自結合併營收分別以 770.15 億元以及 408.6 億元，均較上月與去年同期衰退；品牌廠華碩(2357)11 月品牌營收來到 320.58 億元，月增 12.9%，年減 17%。宏碁(2353)11 月 221.67 億元，月增 11%，年減 6%。



廣達自結 11 月合併營收為 1108.2 億元，連續兩個月突破千億大關，並一舉創下歷史新高紀錄，月增 7.37%，年增 17%。累計前 11 月合併營收 9253.33 億元，年減幅度收斂到 1%。



據悉廣達 11 月主要貢獻動能為新款 Macbook 出貨所致，11 月筆電出貨與上月 320 萬台持平。



和碩 11 月合併營收在資通訊產品旺季加持下達 1742.3 億元，雖較上月減少 6.34%，但年增率高達 43%，創單月歷史第三高紀錄。累計前 11 月合併營收為 1.23 兆元，年增率 11.75%。



仁寶自結 11 月合併營收達 954.5 億元，較上月下滑 3.73%，年增率 1.65%，亦創歷史次高紀錄。累計前 11 月合併營收為 8819.77 億元，年增率 8.5%，主要動能來自筆電與平板。

