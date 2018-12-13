平板延遲出貨效應 仁寶非PC業績占比Q4上探35% 本業獲利回升

PC 代工大廠仁寶 (2324) 本季受惠商用筆電動能穩健以及平板拉貨動能上升，法人預估營收將逾 2750 億元，創下歷史新高紀錄，非 PC 占比拉升到 35%。仁寶上季受惠處分聯寶股權貢獻逾 25 億元利益，使單季稅後淨利 37.33 億元創高，EPS 0.86 元。不過，本業方面，因產品組合與被動元件等原物料價格高漲等影響，毛利率跌破 3%，創下 2.92% 的新低紀錄，使上季營收雖成長至 2534 億元，但營業利益衰退至逾 19 億元。



進入第四季，據了解，原預計 9 月份出貨的平板訂單，因客戶庫存調整延後到 10 月份開始拉貨，加上其商用筆電動能持穩，淡化低階消費筆電 CPU 缺貨的衝擊，使得該公司 10 月營收以 991.5 億元創下歷史新高紀錄，11 月維持高檔，以 954.5 億元改創歷史次高紀錄。



法人評估，仁寶第四季營收可望逾 2750 億元，刷新紀錄，加上毛利率回升到 3% 以上，帶動本業獲利邁出谷底，單季 EPS 上探 0.47 元，全年 EPS 突破 2 元。其中，平板產品線扮演第四季主要的成長動能，出貨季增率上探 30%，推升單季非 PC 業績占比挑戰 35% 創高。