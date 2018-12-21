跳脫大家的想像 就能保有無可取代之美

文 / 王一芝

什麼是軟實力？關鍵就在於勇敢和美感。2018 年第 16 屆華人領袖遠見高峰會，第八場專題論壇以「迎向生活美學 新致勝軟實力」為題，由大小創意齋創辦人姚仁祿擔任主持人，邀請國際知名主廚江振誠和 CNFlower 西恩創辦人／總監凌宗湧參與討論。他們一致認同，關於讓世界看見台灣，讓台灣也認識世界的行動，每個生活在這塊土地的人，未來都應該繼續做下去。

主持／大小創意齋創辦人 姚仁祿

與談／國際知名主廚 江振誠；CNFlower 西恩創辦人 凌宗湧

以下為論壇精華：

姚仁祿：軟實力的關鍵在於勇敢和美感

凌宗湧曾說過，「美，看的見，存在日常生活當中。」江振誠也提及，「跨界要從眼界開始，如果你生活一成不變，你永遠沒辦法國際化。」

軟實力就是別人心中你的位置。如果把品牌分成四個象限，是第三象限的無所謂品牌、第二象限的硬實力品牌、第一象限的軟實力品牌，再到第四象限的泡沫品牌。所有人都從別人不認識、不愛和不尊敬的第三象限開始，努力朝第一象限的軟實力品牌邁進，江振誠和凌宗湧都是軟實力第一品牌，他們如何避免跑到眾人非常尊敬、卻不怎麼愛你的第二象限硬實力品牌，也沒有跑到眾人非常愛你、卻不尊敬你的第四象限泡沫品牌，關鍵在他們擁有勇敢和美感兩個特質。

江振誠：做出屬於自己的味道，就是致勝關鍵

從我開始學做法式料理，就深刻感覺到，即使再怎麼努力，始終無法超越歐洲人，原因在於我並非在那個環境長大。

我不斷思考，如何做一道在歷史上從沒出現過的法國料理，是從沒出現過的味道，卻能讓法國人認為是法國菜，是即將發生的法國菜味道，而不是已經發生過的。

當我愈了解自己，愈了解料理好吃的味道，發現我頂多只能和別人打成平手，如果想打贏他，一定要會他不會的，跳脫大家想像，找到一個無法被別人取代的美，那個美是屬於你自己的。在這個基礎上加入屬於自己的味道、美感，別人無法取代，那就是致勝的關鍵，而不是每個人都會的煎煮炒炸。

我在不同國家創造不同品牌或概念的餐廳，第一個想到的是，被需要。最成功的概念，就是被需要的概念，你必須要勇敢去做這件事，然後加入沒有人可以取代、屬於你自己的美感，就容易成功。

目前我在全世界擁有七家餐廳，在台灣做不一樣的台灣料理，在巴黎做法國餐廳，在成都做川菜。大家聽到我做川菜，浮現腦海的就是，把宮保雞丁變成泡泡，或在上面加不一樣的裝飾。事實上，我用了一個從沒用過的方式在看川菜，甚至中國料理，刻意不用慣用的那隻手，完全用我從來沒用過的另一隻手做菜。

我發現亞洲餐飲，尤其中國料理，一直沒辦法國際化，主因是我們一直用西方的美來看中國料理。難道用西式的瓷器、刀叉來吃宮保雞丁，就是進化嗎？絕對不是的。

刻意不用過去使用的西餐技巧，真的很辛苦。就像把一隻手和一隻腳綁起來，然後要跳一段很美的舞蹈。我回去看四川的歷史，再跟每位川菜大師深談，才發現川菜很雅緻，不是現在這麼濃妝豔抹，具爆炸性的。我希望不用西餐的技法、調味和裝飾，重新回到川菜應有的模樣。

從那時起我發現，原來我最大的功能不是炒一盤好吃的宮保雞丁，而是當我把不需要的東西去掉，更清楚品牌的概念，以及想說的話，那個過程必須很勇敢。

很多人問我，創意哪裡來？我認知的創意是 better solution，為什麼腳踏車變摩托車、摩托車變汽車、汽車變飛機？當你對一個問題有了更好的解決方式，那就是創意。當你打開冰箱，只有這些食材，如何用不同的食材，用不同的組合方式組合成不同字母，代表不同的意思，這就是創意。

創意並不是一個不存在的事，或必須要什麼經驗，而是你不斷在想解決問題的答案，必須要對食材的顏色味道非常了解，可以變出不一樣的菜色，而且那個美是你自己的定義，你知道那道菜是美的、好吃的。

我從來不留食譜，從來沒寫過一個配方，味道是會進化的，現在再吃以前很喜歡的一家餐廳或一道菜，也許會發現已經沒有以前那麼好吃。

但事實上，不是的，而是過程中你吃了太多好吃的食物，讓你改變了對味覺、味道的認知，你的味蕾進步了，那道菜已不是當時場景好吃的定義。

要如何突破我們的現狀？我們始終在說自己的語言，看別人的美，現在這個階段，最應該要做的事是，說國際的語言，看自己的美。

凌宗湧：人人都有看美的眼睛，處處可感受台灣之美

我始終認為，眼前看到的台灣大自然很美，但很多人卻在臉書分享其他國家賞櫻、賞楓的美景，而不是欣賞自家的大自然。為什麼我們對美的欣賞，多被外來影響，而不是台灣自己的原始面向。很多朋友希望我分享花藝，但我不喜歡在教室和大家分享。美不應該由我來說，應該是大家去體驗。

我告訴他們，我們一起去旅行，在過程中看大自然的美學。我們去金澤和日本的花藝師交流，在那兒感受美學跟花藝，我成為學生，跟大家一起分享、感受。後來很多同學還想去，於是我辦了「跟著花開去旅行」。我問他們，台灣美嗎？很多人不知如何回答，還有人回我，台灣最美的是人。

我問同學，印度美嗎？他們也不知如何回答。於是我帶同學到印度，要他們用當地花朵，花了兩小時共同完成作品。我又問同學，你覺得印度的色彩美嗎？所有同學都說：美！我告訴他們，這個美是你們自己從大自然感受到的。

我在花藝路上，走了一條比較勇敢的路，跟著直覺去想，自然而然就發生。人是大自然的搬運工，所謂「花藝」，花在前，藝在後，我希望別人看見的是大自然，而不是看見我。

不久前我在敦煌的大漠上一堂花藝課，主辦單位告訴我，可以專程從上海、北京、昆明，把我想要的材料都運過去，但我回覆他，我什麼都不要。

整個大漠荒原，只剩快掉光的黃色胡楊林以及芒草，再來都是沙漠，沒有生命跡象。但我們就地取材用地上撿到的樹枝、黃色落葉，模仿沙漠的植物，重新去呈現，就像一個大地的裝置，呈現在沙漠裡，沒想到竟然有六、七隻喜鵲認定那個裝置，就是牠們該住的地方。類似這樣就地取材的情況，一再發生，我也愈來愈有自信，不再去看別人做什麼，只看這塊土地給我什麼，以及我發現什麼。

美學的共通處，都是一種自信，你自己對美的敏銳度，應該打開來，不要從模仿下手。

後來，我一直想台灣在國際上，到底還有什麼能讓我們感到驕傲？如果我們最感動的是人，那這群人可以做什麼？

去年，美好關係團隊在車體內植入大量台灣當季本土或亞熱帶的原生植物，在城市穿梭的「行動森林」公車，登上 BBC 新聞；也在士東市場打造 19 個攤位，我和摩根大通董事長負責改造燒臘攤，他講一個攤位的故事，我用花草重新改造攤位，海峽兩岸的設計師共同讓士東市場重新被別人看見。今年美好關係運動繼續做夢，讓台灣的公園擁有閱讀的空間。現在 60 個公園都有不同的設計師在改造。

台灣最美的，不應該只有人，還有所有珍惜這塊土地，並想要做一些事的動能者。我想繼續讓世界看見台灣，讓台灣也去認識世界。

來源：《遠見趨勢特刊》

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