IDC 預測：2018年穿戴式設備增長放緩 新款Apple Watch將吸引特定族群

IDC 昨 (13) 日公布《全球季度穿戴式設備追蹤數據》，預計 2018 年全球可穿戴設備市場將出貨 1.226 億台，年增 6.2%，2022 年預計總出貨量將達到 1.904 億台，未來五年的複合年增長率 (CAGR) 為 11.6%。

IDC 昨 (13) 日公布最新報告，預計 2018 年全球可穿戴設備市場將出貨 1.226 億台，年增 6.2%，這是首次出現個位數的增長率，主因在於基本可穿戴設備增長持續疲軟。

IDC 穿戴式設備團隊研究主管 Ramon T. Llamas 表示：2018 年全球穿戴式設備增長放緩實際上是市場轉型，而非市場需求放緩。

IDC 行動設備追蹤器高級研究分析師 Jitesh Ubrani 表示，從基本穿戴式設備到智慧型手表的轉型正在順利進行，預測在設計、功能、品牌，以及價格方面的差異將更甚以往。

隨著智慧型手表和新類別穿戴式設備逐漸獲得市場認可，2019 年以後年增率將實現兩位數增長，預計 2022 年總出貨量將達到 1.904 億台，未來五年的複合年增長率 (CAGR) 為 11.6%。

Ubrani 表示，除了智慧型手表，我們還預計兒童品牌、時尚品牌和運動品牌等新產品出貨量將提高，同時第三代 Wear OS 手表有望帶動市場買氣，拉抬 2019 年的出貨量。

未來五年穿戴式設備年增率預測。淺藍線為智慧成衣、深藍為耳戴式、紫色為其他、橘色為智慧型手表、黃色為腕帶式裝置。(圖：IDC)

在 IDC 列出的所有可穿戴設備產品類別中 (上圖)，預測「耳戴式」裝置出貨增幅將最快，預測未來將內建個人助理、健康追蹤與翻譯等多項功能。

IDC 預測，「智慧型手表」銷量將在 2018 年達到 4620 萬台，年增 38.9%。智慧型手表總量自 2022 年將達 19.5% 複合年均增長率，出貨量達到 9430 萬台，約佔整個穿戴式設備市場的一半。

IDC 預計短期內，蘋果推出新款 Apple Watch 即時量測心電圖的「KardiaBand」錶帶，成為首款獲得美國 FDA 與美國心臟協會 (AHA) 批准的智慧配件，以及 watch OS 5 升級 ，預料也將吸引特定市場族群 (心臟病患者) 並帶動買氣。同時，Fitbit (FIT-US) 基本款市占將增長。。

新 Apple Watch 是首款獲 FDA 與 AHA 批准的智慧型配件。(圖：AFP)

「腕帶式裝置」出貨量基本保持不變，因價值主張明確加上價格相對較智慧型手表低 (價差約 245 美元)，腕帶式裝置將繼續在可穿戴設備市場中發揮重要作用。

IDC 表示，供應商正在緩步整合各式生態系統至第一代裝置中，以改善用戶體驗，未來將通訊、數位醫療、家庭物聯網領域發揮更大的作用。