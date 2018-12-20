【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股終結連二跌 台股量縮反彈收復10日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 51 點至 9768 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 15.21 點，電子期逆價差擴至 - 0.68 點，金融期轉為逆價差 - 2.74 點。現貨部分，三大法人買超 18.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3313 口至 12056 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 3231 口至 42433 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2795 口至 7306 口。

週二美股全面反彈收高，加上盤後電子盤仍持續上揚，激勵週三台股投資人信心，指數開平走高，盤面上電金雙漲，主要權值股皆有所表現，前 10 大權值股全數上漲，不過受到陸股走弱影響，漲幅未見明顯放大，直至午盤過後才見買盤升溫，推升指數拉尾，盤面上台積電、鴻海、大立光、可成等蘋概股漲幅均超過 1% 為上攻主力，終場加權指數上漲 64.39 點或 0.663%，收在 9783.21 點，成交量能 887.36 億，較前一日縮減 79.81 億。技術面觀察，加權指數開平走高收復 10 日線，KD 指標形成低檔揚升，但台股收盤後陸股繼續走軟，A50 指數更是一度創下 18 個月來新低，加上美國股市技術面仍偏向空方，因此台股今日的上漲仍僅視為短暫的震盪反彈，建議投資人靜待週四的 Fed 及其他各國央行利率決議。

選擇權分析

今天適逢 12 月選擇權合約結算，加上週二晚間美股出現跌深反彈，激勵今日加權指數開平走高，終場結算也如預期落在昨日的 OI 最大量區之間。月選擇權結算後，籌碼重新洗牌，目前 1 月份 OI 最大量支撐壓力區落在 9000~10000 點之間，未平倉的 Put/Call Ratio 由 1.01 升至 1.19，不過主要是由於較多的 12 月份買權合約結算掉，而今天的買賣權 OI 增加的積極度則大致上均衡，選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)

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