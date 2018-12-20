【運達投顧】高維緒開盤 : 系統性風險影響行情，台股行情路況「顛頗」



行情路況短線「顛頗」: 美債殖利率 11/16 結束 41 連升

美股: 週三 (19 日) 聯準會 (Fed) 宣布升息一碼，暗示 2019 年 2 次升息，低於此前 9 月預測的 3 次升息，加上 2019 縮表動作將持續，市場擔憂 2019 經濟與企業獲利受到擔憂，且中美貿易戰不確定性等，道瓊由紅翻黑，美股道瓊指數下跌 351.98 點。

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，12/19 該殖利率收在 2.69%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長，

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅

(三) 經濟數據: 美國 12 月當周首次申請失業救濟人數 (萬人):26.6% 市場預測 21.5。

【進出有根、買賣有據、無所畏懼、跟著維緒】

※運達投顧 高維緒分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

