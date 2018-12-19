藍天、宏匯集團爭取台北雙子星BOT案 找來杜拜哈里發塔名建築團隊助陣

藍天 (2362) 與關係企業宏匯集團爭取台北雙子星 BOT 案，集團特地找來國內外知名建築團隊，希望打造有感覺、會思考、能對話的台北雙子星大樓。董事長許崑泰週三 (19 日) 揭櫫此案的四大開發願景與五大設計亮點，爭取得標的機會。因開標在即，藍天與宏匯集團週三針對台北雙子星 BOT 案舉辦說明會，由集團董事長許崑泰親自主持。許崑泰指出，該集團為參與雙子星案的唯一本土團隊，結合了在科技製造、建築開發、商業不動產經營以及智慧綠建築系統的所有優勢資源，攜手國內外頂尖一流好手，立志打造一個設計最好、建築最美、經營最成功、永續發展、共創多贏的雙子星。



藍天與宏匯集團這次特別邀請美國 SOM 聯合建築師事務所擔任建築規劃與結構顧問。據了解，全世界超過 400 米以上的超高層大樓，排名前 16 棟中，有 7 棟是由 SOM 設計，包括全球第一高樓的杜拜哈里發塔，以及紐約世貿中心一號大樓都是 SOM 著名的代表作品。



此外，該集團也網羅國內一流專業顧問團隊，由台灣三大聯合建築師事務所擔任國內建築設計顧問、永峻工程擔任結構顧問、高力國際擔任商用不動產開發總顧問，加上群電擔綱智慧綠建築規劃與執行顧問，期望打造最高效能、舒適便利、智慧健康的國際一流建築。



藍天指出，西區是台北發展的根，特色是時空積累下豐富的文化底蘊，而舊城再生是未來永續發展的契機。本案基地區位不僅歷史悠久，過去數年來陸續投入多項基礎設施建設，因此，該集團以 AI 為設計理念，運用 APP 系統串聯四大空間，提供辦公、住宿、購物與停車等各項資訊與智慧控制，並建構能源智慧管理平台，打造一流的智慧綠能健康大樓。



許崑泰會中進一步揭櫫該集團設計下的台北雙子星 BOT 案共四大開發願景與五大設計亮點。前者包括頌揚生態、銜接歷史、多元共享以及門戶地標；後者則包括了塔樓設計 - 山巒之星、塔樓延伸 - 綠意廊帶、國門客廳、城市美術展覽館以及重現騎樓風情的台北長廊。



此外，規劃下的台北雙子星將投入 6.67 億元從事五大公益回饋，一是投入 3.53 億元認養與闢建交六、交八廣場；二為投入 1.89 億元興建城市美術展覽館；三是捐贈 1 億元，自營運開始日起分 10 年內到位，舉辦或贊助藝文、展覽、表演等公益活動；四是投入 2500 萬元重塑延平北路景觀與人行道認養；五為提供共享車位，響應 3U 綠色運輸回饋計畫。



而完成後的雙子星將有六大都市發展貢獻，包括一，重新定義西區門戶天際線；二，標示台北正東西軸向的台北長廊；三，呼應館前路歷史軸線的空間亮點；四、創造整合周邊文化資源的空間架構；五，都市設施改善優化；六，以智慧健康綠建築達成永續綠能目標。



該集團規劃的雙子星大樓，分別為 56、76 樓，高度為 280、360 公尺，包括商場、旅館、辦公室、景觀餐廳與觀景台。其中商場佔 23.48%，辦公室佔 63.84%，旅館則佔 12.68%。