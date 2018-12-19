〈藍天宏匯標雙子星〉許崑泰：擁資金實力 不會「中途落跑」 未來無轉讓規劃

藍天 (2362-TW) 攜宏匯集團積極備標台北雙子星，藍天董事長許崑泰今 (19) 日再次強調，藍天以及宏匯集團財務穩健，也有商業不動產開發與經營實績，加上根留台灣的使命感，未來成功得標後，絕對不會「中途落跑」，也不會輕易轉讓。

許崑泰指出，日前召開說明會向銀行團說明後，每家銀行都給予聯貸意向書，除了顯示對藍天以及宏匯集團實力外，也象徵 2 家公司財務相當穩健，值得被相信。

許崑泰表示，在擁有資金、技術之下，若成功標下台北雙子星一案後，「絕對不會中途落跑」，且未來落成後，也朝向長期持有，並沒有回本後轉讓的計畫。

依照藍天以及宏匯集團今日公布的規劃，台北雙子星除了有 4 大開發願景、5 大設計亮點外，也將投入 6.67 億元執行 5 大公益回饋，打造共創多贏的台北雙子星。

在量體規劃上，將依地下 4 層至地上 2 層現況已建成的結構體，配置地面層以上的商場、辦公室及旅館等空間，其中 C1 基地地上 56 層，1-6 層為商場，7-8 層為電影院，9-56 層為辦公室。

D1 基地則為地上 76 層，1-5 層為商場，7-6 層為停車場，8-9 層為宴會廳及多功能會議廳，10-22 層為國際知名旅館，23-72 層為辦公室，73-75 層為景觀餐廳，76 層為 360 度觀景台。