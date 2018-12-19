5G實力展現：領頭羊非高通莫屬？

上週剛結束的高通驍龍技術峰會震撼產業界，這次技術峰會聚焦 5G 技術，為推動各國 5G 商用化提供新一波的助力，該技術峰會焦點除了發佈最新旗艦行動平臺驍龍 855，高通還展示一個專為 PC 端設計的「最快驍龍」，即運算平台驍龍 8cx。

首款 5G 參考手機亮相

本次峰會以 5G 為核心向四周展開，會上高通總裁正式展示首款採用高通驍龍參考設計的手機。此外，高通積極在全球佈局 5G，高通合作的運營商不僅有中國的三大運營商，還包含北美、中國、日本、韓國、澳洲、東南亞、歐洲等地的運營商，透過多方合作，共同推動全球 5G 進程。

圖片來源：afp

在高通公佈第一批合作廠商中，明年即將推出 5G 智慧手機的廠商名單包括華碩、富士通、Google、HMD、HTC、LG、Motorola、一加、OPPO、三星、夏普、索尼、vivo、小米和中興等等，從上述合作廠商來看，中國廠商的比重相當高，顯示中國終端廠商在國際市場的影響力與日俱增，另一方面，高通對中國市場的重視程度也可見一斑。

驍龍 855 作為全球首款商用 5G 行動平台，高通為未來 10 年的行動終端打造的厚實基礎。這裡從連接、性能、AI、拍攝、娛樂等五個面向分析驍龍 855：

首先，就連接角度來看，驍龍 855 無論在 LTE 或是 WiFi 上均有更進一步的提升。驍龍 855 除搭配驍龍 X50 的 5G Modem，在 LTE 方面結合驍龍 X24 LTE Modem，下載速率提升到最高支援 2Gbps；在 WiFi 功能上，不僅支持 WiFi 802.11ax-ready，60GHz 的毫米波頻段上也實現支援 802.11ay 的功能，並且將耗能控制在正常範圍內。

第二，在性能上，驍龍 855 採用業界最先進 7nm 製程所打造出的 1+3+4 架構，基於 ARM A76 自主定制的 Kryo 485 CPU，與驍龍 845 相較帶來 45% 的 CPU 性能提升。而性能與功耗的平衡同樣有所斬獲，在遊戲及拍照場景中表現上，驍龍 855 比驍龍 845 功耗平均降低 20% 左右。

第三則是目前正夯的 AI 功能。驍龍 855 支援的第四代多核 AI Engine，可以實現每秒超過 7 兆次運算，AI 性能較前一代相比提升 3 倍，同時是目前市面上競爭對手的 2 倍。AI 人工智慧方面透過結合 CPU、GPU、DSP 進行異構的 AI 任務學習和運算。此外，驍龍 85 還內含一個全新設計的 Hexagon 張量加速器 (HTA) 和四個 Hexagon 向量擴展內核 (HVX)。

AI 功能升級後的驍龍 855 有助於產生出更多的 AI 應用，如終端側的 AI 語音、拍攝、遊戲和 XR 等。在合作廠商方面，有來自中國 AI 企業如科大訊飛、大象聲科、商湯等，此外思必馳、AnyVision、Nalbi、Arcsoft 等也榜上有名。

第四為使用頻率很高的拍攝功能，驍龍 855 作為全球首款擁有電腦視覺能力 (CV) ISP 的行動平臺，除了功耗降低高達 4 倍外，CV-ISP 還能夠支援最頂級的計算攝影和視頻拍攝功能。

最後，在娛樂方面也是高通重點戰略領域。驍龍 855 支援全新 Snapdragon Elite Gaming，並納入 true HDR 電影級分級調色、電影級色調映射、要求頗高的基於物理渲染 (PBR)，以及 Vulkan 1.1 圖形庫。

在視頻方面，驍龍 855 是首款支持 HDR10 + 播放的行動平臺，可以實現 120 幀的流暢體驗。不僅支持杜比 Dolby Vison，還支持更加銳利的 8K 360 度的 VR 視訊播放。借助新增的硬體加速 H.265 和 VP9 解碼，驍龍 855 終端能夠大幅降低功耗，延長觀影時間。在 youtube 播放視頻場景下，VP9 硬體解碼能節省 7 倍的電量。

圖片來源：Qualcomm

PC 產品投下震撼彈

展示全新驍龍 855 還不夠，高通再推出重量級武器，一個專為 PC 端設計的驍龍 8cx。驍龍 8cx 擁有 Adreno 680，而 Adreno 680 是高通目前升級跨度最大的 GPU。除了速度提升，續航時間也從上一代的以小時計算躍升到以天為單位，凸顯出「性能與功能的平衡」是驍龍 8cx 計算平臺的重要特色。官方也宣稱其為「目前最快的驍龍」。

驍龍 8cx 除了採用 Hexagon 690 DSP，配備第四代的高通 AI 引擎外，在商務功能上，它還是首款獲得 Windows 10 Enterprise 認證的驍龍計算平臺，支持 windows 10 以及 Windows 10 企業版，和微軟的 Office 應用適配。其他企業軟體如賽門鐵克、思科、VMware、McAfee 也會更進一步改善，並加入到支援驍龍 8cx 的陣營中。

中國市場大 機遇廣

在驍龍峰會公佈的合作廠商中，中國企業頻頻亮相，證明中國科技企業的發展得到世界肯定，高通與中國企業越來越緊密的合作，可以看出其對中國市場的倚重程度日益加深。

從中國廠商的角度來看，與高通合作則有利於加速自身品牌 5G 商用終端設備的研發進程，無論是搶奪中國 5G 終端市場還是開拓全球市場市占率，都是一項利器。中國廠商能與國際頂級廠商的合作，品牌疊加所起的化學作用有機會 1+1>2，畢竟 5G 又是一個全新的開始，誰都不想輸在起跑點。

這次峰會高通帶來一系列的產品，始終著墨在消費者體驗、性能與功耗的平衡、未來技術的銜接性等方面，而這些指標性的技術革新不僅是高通目前科技研發集大成，展望 2019 年，相信還會對全球 5G 商用的初期建設發揮舉足輕重的作用。