韜蘊資本：加州法院已凍結賈躍亭FF股份與四處房產 賈躍亭拒絕接受

12 月 18 日上午，樂視控股債務處理小組發布了一則《有關韜蘊資本與樂視控股經濟糾紛的嚴正聲明》，稱樂視控股與韜蘊資本至今存在幾十億元的經濟糾紛，因此，樂視控股已準備於近期起訴韜蘊資本。

對此，韜蘊資本於今日晚間向 21 世紀經濟報導回應稱，該聲明全文顛倒黑白、荒謬透頂，充斥著謊言與惡意，與樂視過去數年間對我司及眾多投資機構所做的事情如出一轍。

針對樂視聲明中「樂視控股債務處理小組及債務主體擔保人賈躍亭並未收到任何來自美國法院關於韜蘊資本的債務訴訟或相關裁決」，韜蘊資本表示，2018 年 12 月 13 日，加州法院經過審理下發臨時限制令 (TRO)，凍結 Faraday Future (FF) 中賈躍亭持有的 33% 股權及賈躍亭加州的四處房產。而且依照美國聯邦法院《聯邦民事訴訟規則》第 4 條的基本原則，韜蘊資本的加州律師事務所律師每天準時兩次上門送達，目前賈躍亭躲在自己豪宅中大門緊閉，拒絕接受任何文書，門禁電話打通即掛斷。與此同時 FF 公司的前門、後門均緊閉，不接收任何文書。

此外，韜蘊資本還指出，關於 BVI 法院的訴訟和執行情況。2018 年 12 月 6 日由法院書面簽發了相應裁定。法院要求賈躍亭、FF Peak 以及 FF Top，在沒有取得韜蘊資本書面事先同意的情況下，不得以任何方式轉讓、減損、處置、設置抵押權於其股權和資產之上。任何機構，包括 BVI、開曼代理註冊機構，在明知法院禁令的情況下協助賈躍亭轉股，即觸犯了藐視法院判決並將可能承擔法律責任。2018 年 12 月 6 日，上述裁定由 FF Peak 以及 FF Top 的代理人簽收，裁定已經正式送達生效。

而針對樂視控股聲明中，關於「在樂視與韜蘊資本達成收購易到的交易協議之後，韜蘊資本至今並未向樂視方支付任何交易對價以及完成抵債等協議約定的義務」的指責，韜蘊資本表示，為什麼沒完成抵債賈躍亭心裡更清楚。「在雙方的交易文件中，這是一次承債式交易，樂視控股及賈躍亭在交易文件中明確承諾當時的易到債務規模是 23 億，韜蘊資本入主易到過程中陸續發現這個債務規模在 50 億左右。23 億變成 50 億，到底是誰在欺詐？」

同時，韜蘊資本還對樂視控股聲明的發布者「樂視債務處理小組」提出質疑，稱「這到底是個什麼樣的存在？是一個什麼組織，樂視債務處理小組成立這麼久，到目前為止處理了什麼債務嗎？我們檢索了一下，沒有看到哪個債權人說債務通過這個小組得到了解決，建議更名為『樂視債務處理媒體發布小組』更為妥帖。」