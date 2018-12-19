陸民企信用債加速狂飆 近2個月「新融資額」破千億人民幣

中國民營企業債券發行正大幅成長，成為目前中國債券市場支援民營企業發展的重要依據。從銀行間市場到交易所市場，近兩月來中國主管機關已推出多種民營企業債券融資支援工具，因此中國民營企業債券的快速擴張已相應而生。

圖: 21 經濟網

根據 WIND 資料顯示，自從 10 月 22 日中國人行表態設立民營企業債券融資支援工具後，截至 12 月 18 日止，近兩個月民營企業公司債、企業債、私募債、短期融資，以及中期票券共有 182 檔發行，已發行規模達人民幣 1111.17 億元。以 10 月 22 日為分界，前後兩月的發行規模相差人民幣 245 億元。

AA + 及 AA 評等數增加與融資利率下滑

AA 及 AA + 民營企業債發行量增加，被視為目前民營企業債規模擴大的重要信號。根據統計，在 10 月 22 日至 12 月 18 日期間發行的 182 檔民營企業債券中，評等為 AA + 的債券數量最多，有 104 檔，比重 57%；其次是 AA 等級，有 42 檔，比重 23%。相形之下，評等為 AAA 等級的債券只有 31 檔，比重 17%。

從規模來看，10 月 22 日至 12 月 18 日期間評等 AAA 的民營企業債券發行規模共計人民幣 328.48 億元，比重 30%；AA + 級的民營企業債券發行規模達人民幣 613.4 億元，比重 55%。10 月份民營企業融資支持政策陸續釋放後，AA + 評級的民營企業債券發行數量比重略有增加。

利率方面，以 AA + 評等的民營企業債券為例，10 月 22 日之前的兩個月新發債券票面利率平均值為 7.03%，而 10 月 22 日至 12 月 18 日期間近兩個月內新發債券票面利率平均值為 6.61%。

業內人士表示，在中國政府下半年穩增長和寬鬆政策信號陸續釋出後，債市的新增發行數量也在增加，過往國營企業發行數會衝得比民營企業更快，但這次反倒民營企營債發行數緊跟國營企業，並未被拉開。不過目前債市只是相對上半年有所回溫，從初級市場來看，整體而言信用債供給依然不足，賣不出去投行也不願意發，離完全恢復還需要一段時間。

企業已感受到債市場回溫

自今年 6 月份以來，中國政府以及金融機構等多個部門積極化解民營企業流動性風險，金融協助推動成立紓困基金，或供應收帳款解決方案，提升資金流動性，相關政策已讓企業流動性問題有實質性改善。從市場機構的反應來看，投資機構開始針對一些 AA 等級的新債進行研究與調查，同時在少量範圍內增加民營企業債券的配置。業內認為中國利率債在走過一波牛市之後，目前中國經濟疲軟，加上政府政策放鬆有機會催生出新一波利率債牛市。

風險被關注，信用債到期壓力仍重

而在中國政府政策加持之下民營企業信用債不斷擴大，這是否會在未來埋下更大的風險，也成為籠罩在信用債市場上的陰影。針對暫時遇到流動性問題的民營企業提供及時的資金支援，在短期內有利於紓緩信用風險，特別是對債信高評等的民營企業而言，但從中長期來看，如果企業信用風險要改變，還是要以整體大環境、產業競爭環境、企業競爭力等營運面著手。

根據中金公司測算，2019 年全部非金融類信用債總到期量將超過人民幣 6 兆元，跟 2018 年的人民幣 5.34 兆元規模相比，總到期量增加 15% 左右。此外，2019 年進入回售期的信用債規模達人民幣 1.86 兆元，較 2018 年進入回售期規模大幅增長 65%，達到 2017 年的 3.16 倍左右。

即使中國政府在大方向上融資端放鬆，但是中國整體經濟成長仍處在下滑趨勢，加上中美貿易戰後續不明，經濟變數多，明年企業獲利市場多保守看待，因此連帶多數銀行不願意買信用債，因為它的風險補償並不足夠，反而對於利率債的興趣較高。主因在於，以銀行業標準來看，信用債和利率債利差至少要在 120 倍 PB 以上才是合適，但是目前利差大概只有五六十倍的 PB。