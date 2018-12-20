中國五糧液瞄準千億營收 制定新戰略

中國五糧液集團黨委書記、董事長李曙光在最新的經銷商大會上表示，「2019 年是五糧液建構適應未來競爭現代行銷體系的開局之年，是五糧液集團未來營收能否突破千億的關鍵之年。集團整體銷售保持兩位數成長的同時更要提升品質」。中國五糧液集團總經理、五糧液股份公司董事長劉中國也透露，2019 年銷售目標為人民幣 500 億元。

擴大自身優勢，改善缺點

李曙光指出，五糧液集團營運策略開始朝向高品質發展，以維持雙位數成長動能。而整個白酒產業正面對五大發展機遇：包括產業整合、消費習慣開始以品牌導向、高品質產能釋出、廠家從提供產品到提供服務和體驗的轉變、商家從資源型向能力型的轉變。

對於如何抓住此機遇，實現五糧液集團 2019 年跨越千億臺階的目標，李曙光認為要改善缺點，擴大優勢，升級新動能。

改善缺點方面將採取控盤與分利政策。控盤主要包括價格盤和物流盤，以此達到防止竄貨、穩定價格體系、改善管道、直控終端的目標，提升公司整體競爭力。分利指的是透過制定合理的管道模式和價格體系保障經銷商、分銷商和零售商各階層的利潤能合理分配。在 2019 年五糧液全系列產品逐步導入控盤與分利模式後，有助於提升經銷商和零售商利潤，吸引通路更有意願銷售五糧液產品。

擴大優勢則在品質和品牌兩個方面持續努力，透過過去以來累積的經驗，深化及擴展五糧液集團網路，進一步擴大集團的競爭優勢。

在升級新動能方面，建構高階產品線和數位化新動能。五糧液將推出高階概念產品 501 五糧液。501 五糧液主打生產自明代老窖池，限定窖池、限定車間、限定工匠製作，這是五糧液目前唯一的戰略級超高階產品。

至於 2019 年，五糧液將結合整體經濟的發展趨勢，進一步升級五糧液產品結構，透過打造高階版五糧液，以及年輕時尚版五糧液等，打入各消費階層。同時透過 IP 行銷活動等強化品牌能見度，並推出一系列白酒體驗館，吸引新客群，提升五糧液的品牌體驗感。同時在 2019 年 5 月後，五糧液升級版將推出，更強調質感，並突顯其核心地位及辨識度。

圖: 獀狐證券

經營數據優於預期

近期五糧液召開 2018 年投資者溝通交流會中，五糧液集團總經理、五糧液股份公司董事長劉中國透露，2018 年預計營收達人民幣 400 億元，明年目標為人民幣 500 億元。

在 2018 年前三季，公司營收人民幣 292.5 億元，年增 33.1%；淨利人民幣 94.9 億元，年增 36.3%。收入與淨利潤成長幅度均超出產業平均水準。在量的規劃方面，今年五糧液銷售量將突破 2 萬噸，明年目前瞄準 2.3 萬噸。