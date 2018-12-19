萬人存退休金實驗計畫明年6月啟動 實驗期2年手續費全免

金管會主委顧立雄今 (19) 日表示，明 (2019) 年 6 月將透過基富通，啟動「勞退自選實驗平台」計畫，預計實驗期間 2 年，自願參與實驗者限額 1 萬名，必須定期定額買基金，最低扣款金額 3000 元，只要 2 年期間持續扣款，則享有手續費全免、低基金經理費 (內含、扣基金淨值) 的優惠，希望藉此鼓勵民眾參與自存退休金。

勞退新制已經上路 13 年了，不過全台只有 7% 的勞工有額外自提勞退，為了提高自提比例，金管會主委顧立雄建議台灣可效法國外推出「勞退自選平台」，也就是透過政府篩選優質投資商品，讓勞工自行選擇投資標的，藉此提高報酬率更快累積退休金。

顧立雄甚至認為「在軍公教年金改革之後，以後也一定會動到勞保老年年金」，因此希望鼓勵民眾在職時自願性定期定額投資，以長期投資報酬率來化解勞動部疑慮，加速修法開放勞退自選平台。

顧立雄表示，明年初將組成「勞退自選實驗平台」的投資審議委員會，目前預計由金管會、勞動部、私校退撫基金代表、投信公會、集保及學者專家等共 11 人組成，進行篩選基金、訂定相關管理辦法等，再等基富通建置系統，預計明年 6 月透過基富通，啟動「勞退自選實驗平台」。

顧立雄表示，「勞退自選實驗平台」啟動後，人數限額 1 萬名，其中，4000 位是基富通原先客戶，6000 人將對外開放一般民眾參與，自願參與實驗者需採定期定額投資基金，最低投資門檻是 3000 元，最高不限金額，因有提供免手續費、低經理費等優惠，因此投資人須承諾 2 年內都不能贖回，一旦贖回就須補繳前面全部的手續費。

該實驗平台將提供保守型、穩健型、積極型、及目標到期型基金（適合退休族群）4 大類基金，並篩選 3~5 家負責操盤的投信業者發行組合型基金，其中穩健型、積極型的基金組合，將保留一定比例的台股基金組合，而投信業者目前並沒有限制是本土投信或境外投信。

顧立雄表示，這僅是實驗性的平台建置，屬於政策說服的過程，希望藉由實驗 2 年，可以證明定期定額投資可以避免追高殺低，且強迫儲蓄自存退休金，但是，最後是否要正式推出「勞退自選平台」還須要勞動部修改勞退條例，讓勞工有選擇權，可選由政府代操或是自選投資。