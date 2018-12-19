十年期美債殖利率跌破2.8%關鍵支撐位 日經指數創半年新低

在聯邦快遞 (FedEx) 和美光 (Micron) 公布令人失望的業績後幾個小時，美國股指期貨出現了明顯下滑，美國公債殖利率延續了當日的跌勢，10 年期美債殖利率一度跌破 2.8% 的關鍵支撐點，報 2.799%，為 5 月末以來新低。

從圖上看，經過前一段時間的下跌，10 年期美債殖利率幾度觸及今年的區間支撐位 2.8%，但隨後都受到支撐形成反彈。而此次跌破關鍵支撐點或將另後市走勢繼續承壓下行。

聯準會將於本周三公布利率決議，債券交易員幾乎認定聯準會本周將緊縮政策。策略師們認為聯準會對 2019 年的展望將成為焦點，這可能決定部分殖利率曲線倒掛是否會變成普遍現象。而 2 年期和 10 年期公債殖利率差距離 2007 年以來也首次跌入負值越來越近。

法國外貿銀行首席美洲經濟學家 Joseph LaVorgna 甚至表示，除非聯準會收縮 2019 年和 2020 年升息預測，否則本月或下周的 2s10s 美債殖利率曲線很快就會倒掛。

不僅如此，美元兌一攬子貨幣下跌，美元兌日元跌破 112.23，觸及 10 月 29 日來新低。日經 225 指數跌至 3 月末低點。

受全球投資者憂慮情緒影響，日本股市剛剛度過了並不穩定的一年：日經 225 指數前三個月的表現幾乎可說是「飛流直下」，隨後逐漸企穩反彈；在 10 月 1 日收盤漲至 24245.76 點，創下 1991 年 11 月來收盤新高之後，日股又從高位回落，一度跌至三月以來的最低水平。

在最新一期《世界經濟展望》中，IMF 將 2018 及 2019 年全球經濟增速預期均由 3.9% 下調至 3.7%，為 2016 年 7 月以來首次下調。該組織還稱，貿易政策以及不確定性的影響，在宏觀經濟層面愈發突出。鑒於全球貿易政策的擾動繼續發酵，現在看來，此前對全球經濟增長的預期「過於樂觀」。

在全球經濟增長疲軟的預期之下，日本政府仍計劃於 2019 年 10 月將消費稅率從現行的 8% 提高至 10%。這另市場人士已經開始憂慮，消費稅上調或將對日本消費造成一定打擊。

在三菱 UFJ 摩根士丹利證券首席投資策略師 NorihiroFujito 看來，日本政府此舉還將對日本股市產生負面影響。他預測認為，日股將在明年 4 至 6 月上漲，但在下半年出現修正。

不過也有分析師指出，年底前日經 225 指數能夠重回 23000 點大關，並在 2019 年年中進一步走高至 24000 點左右，最後在年底回落至 23750 點水平上下。

摩根士丹利策略分析師 Jonathan Garner 團隊則在最新發布的 2019 年展望報告中預測，新興市場、日本及歐洲股市 2019 年的表現將強於美股。

此外，韓國首爾綜指數跌開 0.3%。台股加權平均指數平開。富時中國 A50 指數期貨高開 0.5%，上日收跌 0.7%。澳洲 S&P/ASX200 低開 0.24%。