日經跌破21000點 創9個月來新低

週三 (19 日) 的東京股市，日經平均指數 (Nikkei225) 繼續下跌，跌幅一度超過 200 點，終場收盤下跌 0.60% 指數 20987.92 點。跌破 21000 點，創下 9 個月來的新低。東証 1 部的 TOPIX 指數，下跌 0.41% 收 1556.15 點。

受中美貿易戰與景氣走緩影響，股市賣壓沉重。加上聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結果料將在日本時間 20 日清晨公布，市場彌漫觀望氣氛。

今年最大規模的 IPO，軟銀 (9434-JP) 在東証 1 部掛牌上市，終場收 1282 點，較牌價 1500 點大幅下滑 14.53%。也拖累今 (19) 日的日經指數表現。

類股方面，東証 1 部的空運業類股、營建業類股、精密機器類股的漲幅最多。

在個股方面，東京威力 (8035-JP) 下跌 4.40%， 任天堂 (7974-JP) 下跌 3.19%。而市場認為東京威力有被調降評等的可能。交易量大的軟銀集團 (9984-JP)、迅銷公司 (9983-JP)、索尼 (6758-JP) 也都表現不佳。武田藥品 (4502-JP)、豐田汽車 (7203-JP) 小幅下跌。

受原油價格下跌波及，國際帝石 (1605-JP) 大幅下跌 7.20%，股價創年初以來新低。發那科 (6954-JP)、Keyence(6861-JP)、本田 (7267-JP) 表現持穩。鈴木汽車 (7269-JP) 上漲 2.46%。