綠能申請債務協商續遭賣壓襲擊 連4日亮燈跌停

太陽能矽晶片廠綠能 (3519-TW) 面臨財務困境，公司 13 日召開臨時董事會決議，向經濟部申請債務協商，股價已連續 3 日跌停作收，今 (19) 日開盤持續遭賣壓摜至跌停價 4.04 元，委賣單仍高掛逾 4800 張，近 4 日跌幅已超過 34%，在太陽能族群中，股價僅高於達能的 3.71 元，

綠能受國內外太陽能產業政策與景氣丕變影響，公司遭遇財務困境，臨時董事會通過，向經濟部申請債權債務協商，盼能保障所有利害關係人權益，並使公司轉型成功，創造多贏局面。

財政部長蘇建榮今日也指出，綠能共與 7 家公股銀行授信往來，但已沒有聯貸債務，公股自貸部分有 9.34 億元，其中有擔保品者僅約 2600 萬元，目前各債權銀行已向經濟部申請債務協商中，並陸續採取相關債權保全措施。

受到中國針對太陽能產業的 531 政策影響，近來太陽能產業營運面臨挑戰，綠能第 3 季除持續受國際市場與政策動盪影響，使獲利不佳外，加上為轉型做準備，調整產能規劃，並基於會計保守原則，認列可能產生的存貨跌價損失與提列資產減損，使虧損較上季擴大，稅後虧損高達 20.33 億元，每股虧損 4.68 元；前 3 季稅後虧損 33.72 億元，每股虧損 7.77 元，累積虧損已達半個資本額。