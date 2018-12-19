華為指責美國散布恐慌 稱已獲逾25份5G商業合約

中國科技巨頭華為週二 (18 日) 表示，將在未來 5 年內投入 20 億美元加強網路安全。公司副董事長兼輪值 CEO 胡厚崑強調，在沒有證據的情況下封殺他們，只會打擊整個行業、扼殺全球無線通信技術的進步。

華為週二邀請 20 多位國際記者參觀深圳總部，並舉行記者會，反駁外界的指控。胡厚崑表示，「我們在過去的 30 年間沒有收到過來自 (中國) 政府的任何要求，也沒有發生過安全威脅方面的任何事故」。

由於擔憂華為設備可能協助中國間諜活動，華為基本上已被美國拒之門外，澳洲和紐西蘭也禁止他們建設本國的 5G 網路。還有媒體報導，日本 3 大電信運營商計畫放棄使用華為的 5G 設備，法國也正在考慮把它加入「高度警惕」名單。

胡厚崑說：「儘管一些市場努力製造對華為的恐懼，並利用政治干預行業增長，但我們自豪地說，我們的客戶仍然信任我們」。

華為指出，已經獲得逾 25 份 5G 商業合約，略高於 11 月宣布的 22 份。公司 5G 基地台出貨量已經超過 10000 個，胡厚崑表示，華為預計今年營收將超過 1000 億美元，比去年成長 8.7%。

美國指控，華為創辦人任正非具有軍方背景，華為受控於中國政府，在其設備中設置「後門」蒐集情報。胡厚崑表示，「當涉及到安全指控時，最好是讓事實說話。事實是華為在安全方面的記錄是清白的」。

對於孟晚舟被捕事件，胡厚崑表明，不會針對此事做過多回答，但一定按照法律程序來解決問題，並重申公司遵守國際法，相信司法機構將得出公正的結論。