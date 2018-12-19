台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月19日

台積電創辦人張忠謀接受經濟日報專訪時表示，不知道美中貿易戰會拖多久，但貿易戰只是兩大強權對立的序曲，雙方對立不會只侷限於貿易戰，後續還有好幾關要過。美中兩國對立，如同「修昔底德陷阱」，是既有的強國面對一個新強國興起的挑戰，而造成的衝突。

美股進入 12 月後跌勢加劇，道瓊工業與標普 5 百指數月線累計跌幅已逼近 8％，很有可能創下 1931 年大蕭條以來最悽慘的 12 月份表現。值得注意的是，經過這波急跌後，標指超過半數的成份股全都慘遭熊咬。

在美股重挫之際，美國總統川普與白宮貿易顧問納瓦羅都重砲抨擊聯準會（Fed）可能再度升息，有「新債券天王」之稱的岡雷克與富豪投資人朱肯米勒也都呼籲，Fed 本周不應升息。歷史經驗也顯示，Fed 在股市表現慘澹時升息的情況極為罕見。



經濟日報

張忠謀：貿易戰… 美中對立序曲

油價重挫 跌到一年來低點

股債大咖喊話：Fed 別升息

工商時報

全球晶圓廠冬眠 台灣依然熱呼呼

美股最慘 12 月 堪比 1931 大蕭條

習近平: 形勢嚴峻 堅持改革

聯合報

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蘋果日報

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中國時報

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自由時報

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