線上排隊退款超過1000萬人 ofo至少需退用戶逾人民幣10億元

曾經紅極一時的共享單車，現在已經演變成為一場惡夢。共享單車平台 ofo 在退出多國市場之外，多次傳出破產重組，雖然公司力圖重振，並否認破產，但擔心因破產而急於要回押金的用戶，已經形成了「擠兌」現象。

近日 ofo 小黃車北京總部大樓外，已多日被排隊人潮包圍，即使天候寒冷也未見人潮稍減。透過官方系統 App 要求退錢的用戶，則是在昨 (18 日) 晚 20 時 37 分，正式突破 1000 萬人。

ofo 單車的押金分為人民幣 99 元及 199 元兩種，若僅以 99 元計算，ofo 也需要退回押金人民幣 9.9 億元，若以每人 199 元計，需退款金額更達 19.9 億元，如果假設各占半數，退款金額也有 15 億元左右。

ofo 排隊人潮已破千萬 (圖取自網路)

有網友指出，昨天約有 8000 人獲得退款，如此，昨天申請者需要等到 3 年以上才能拿回押金。

在如此龐大的還款壓力下，ofo 還能正常營運嗎？根據先前媒體所取得約半年前的 ofo 負債文件，當時 ofo 整體負債為人民幣 64.96 億元，其中，用戶押金為人民幣 36.50 億元，供應鏈為人民幣 10.20 億元。

共享經濟紅極一時，共享單車僅是其中之一，並吸引 ofo、摩拜為首，超過數十家企業在中國大陸各地爭搶市場。有產業界人士表示，總結來看，沒有明確的獲利模式，是大多數共享經濟企業存在的通病。

這些公司把押金視為「收入」使用，但實際上是公司的負債，把單車當成公司資產，但實際上卻因損耗貶值，還得支出管理保養費用。

中消協發現，70 家共享單車平台中有 34 家倒閉，而其中對酷騎單車的投訴就多達 21 萬次，涉及金額人民幣 10 億多元。

這些公司過去靠一再融資來取得資本，但如今融資愈來愈困難，趕不上燒錢的速度。以 ofo 來說，今年 3 月 13 日，公司完成由阿里巴巴領投，E2-1 輪融資 8.66 億美元。但自此之後，已再無新融資進帳，面對超過千萬人的押金「擠兌」，ofo 營運的困難度繼續增加中。