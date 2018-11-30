主計總處下修我國GDP至2.66% 明年還會更低

主計總處今 (30) 日公布最新台灣經濟成長率 (GDP) 預測，全年 GDP 為 2.66%，下修 0.03 個百分點，其中，第 3 季初步統計 GDP 為 2.27%，下修 0.09 個百分點，而第 4 季 GDP 預測為 2.02%，也下修 0.07 個百分點，主因消費成長不如預測，但主計總處認為，目前國內景氣還算是穩健成長。

從內需來看，主計總處說明，就業市場持續改善、企業調薪積極，不過，全球金融市場震盪，波及國內股市也影響消費信心，預測今年民間消費成長 2.17%，下修 0.3 個百分點。

而民間投資方面，由於國內半導體廠商資本支出計畫遞延，約制成長動能，預測全年民間投資實質成長 3.15%，下修 1.11 個百分點，併計公共投資，全年固定投資實質成長 3.59%，下修 0.99 個百分點。

出口面表現相對平穩，主計總處預測輸出實質成長 3.37%，略上修 0.02 個百分點，但第 4 季隨主要貿易往來國家經濟成長力道走緩，加上比較基期高，出口增速轉為平緩。

明年台灣 GDP 估為 2.41% 呈現連 2 年下滑

展望 2019 年，主計總處預測全年 GDP 為 2.41%，下修 0.14 個百分點。

其中，外貿方面，主計總處認為，國內半導體製造深具製程領先優勢，加上高速運算、智慧科技、物聯網、車用電子及新世代行動通訊 (5G) 等新興應用方興未艾，出口動能可望延續，惟美中貿易爭端尖銳，全球景氣擴張步調減緩，將影響部分增長力道，實質輸出成長 3.06%，較今年的成長幅度下滑。

民間消費方面，因全球經貿與金融市場不確定性升高，且國內人口結構性因素持續，抑低部分成長力道，預測全年實質成長 2.23%，也較今年下滑。

不過，由於國內半導體廠商持續投資先進製程，離岸風電等綠能投資陸續進行，加上政府持續推動前瞻基礎建設計畫，預測明年固定投資實質成長 5.40%，為明年經濟成長提供支撐。

另外，就消費者物價指數 (CPI) 來看，主計總處預測今年 CPI 上漲 1.43%，下修 0.09 個百分點；明年有基本工資調升，但隨菸稅效應結束及國際油價下跌，預測上漲 0.96%，僅上修 0.03 個百分點。