響應中央「六穩」政策 中國基建、能源成亮點

為配合中共中央政治局會議提出的「六穩」政策：「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，近期中國地方政府紛紛著手推動「六穩」相關工作，並推出具體政策內容，許多地方政府針對「穩投資」進行大手筆部署，而交通、環保、農林水利、能源等基礎建設仍是地方穩投資的重點。

圖: 獀狐證券

安徽省政府於本周推出《促進「六穩」政策措施落實工作方案》。針對穩投資工作，《方案》公布穩投資重點專案共 3917 個，總投資金額人民幣 4.55 兆元，其中，2018 年新增新開工專案達 473 個，總投資人民幣 5190 億元。以投資項目類別來看，以交通、能源等基礎建設為主，其中，加速鐵路建設，目標在 2018 年完成投資人民幣 330 億元以上，2019 年完成投資人民幣 390 億元以上；加速能源建設，2018 年完成電力網路和天然氣管網路投資人民幣 345 億元以上，2019 年完成投資人民幣 400 億元以上。

浙江省政府方面則舉行重點專案對接會，向銀行金融機構推介重點建設項目 120 個，投資總規模人民幣 2743 億元。其中，重點選取交通建設工程專案 41 個，投資總規模人民幣 1118 億元。

河北省則要求 9 月下旬至 12 月底，在全省開展投資和專案建設「百日攻堅」行動。行動的目標主要是克服目前專案建設的瓶頸，使建案的推動更為順暢，力求在今年完成投資人民幣 8000 億元以上。

福建省則集中開工一批重大項目，根據福建省發改委公布資料顯示，全省第三季集中開工大型項目共 227 個，總投資人民幣 1799 億元。其中，產業項目 145 個，總投資人民幣 1360 億元；基礎設施項目 53 個，總投資人民幣 365 億元。

廣東省發改委則是宣告 2019 年省重點專案建設工作計畫安排方針，其中提出，加速推動對全省或區域發展具有重要影響的公路、鐵路、機場、港口、能源、水利、資訊、城鄉建設、環保和科技等基礎設施項目建設。

此外，湖北、湖南、重慶等地也紛紛召開會議部署「六穩」工作。湖北省政府召開貫徹落實中央關於「六穩」工作要求專題會，提出把「六穩」工作放在首要，堅持國資、民資、外資、融資「四資齊抓」，引導各類資金投入重點產業、重要科技創新產業，及重要基礎設施。湖南省則強調細化「六穩」的政策措施，加速在建專案建設，並擴大有效需求。